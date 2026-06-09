Hidrovía: la empresa perdedora ofrece operarla con una tarifa 17% más baja que la fijada en la licitación

En una instancia muy avanzada de la licitación para realizar las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), DEME, la empresa que compite contra Jan De Nul (la compañía ya preadjudicada), no se da por vencida.

En una carta firmada por Steven Bouckaert, general manager y representante de DEME NV, al ministro de Economía, Luis Caputo, la compañía hizo hincapié en la “relevancia de su oferta”, que fue “respaldada por Estados Unidos, presentada en el proceso licitatorio para la concesión de la Hidrovía Paraná–Paraguay / Vía Navegable Troncal".

“El objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país. Lamentablemente, las reglas de la licitación de la VNT no nos permitieron presentar nuestra tarifa más competitiva debido al piso tarifario impuesto. Señalamos que dicho piso tarifario es significativamente superior a la tarifa que DEME había ofrecido en la licitación cancelada en 2025, aun cuando esa licitación incluía un mayor alcance de prestaciones que la actual (por ejemplo, sistemas de vigilancia, entre otros)“, señala la misiva enviada al ministro de Economía.

Hay más argumentos. “Consideramos que este piso tarifario incrementa de manera artificial e innecesaria los costos operativos para los usuarios de la VNT argentinos y estadounidenses, así como para el estratégico complejo agroexportador argentino”, argumenta DEME. Y agrega que “no puede justificarse cobrar de más a la economía y a la población argentinas permitiendo que empresas privadas obtengan márgenes de ganancia por encima de los que resultan ajustados al mercado”.

Sin vueltas, propone “una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual licitación de la VNT”. Detalla que “estas condiciones incluyen un descuento del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto por las condiciones actuales de la licitación de la VNT, cumpliendo al mismo tiempo con la totalidad de las actividades requeridas en ella. En consecuencia, proponemos una tarifa máxima de $4,77/NRT y la eliminación del piso tarifario impuesto de $5,78/NRT”.

Calculan que esto podría traducirse en “un ahorro nominal de, al menos, US$2,5 mil millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”. Agregan que “según manifestó recientemente el director ejecutivo de la Anpyn, Sr. Iñaki Arreseygor, la licitación en curso implicará una reducción del 15% respecto de las tarifas actualmente vigentes. A ello se suma nuestra rebaja tarifaria adicional de 17,4%, lo que implicaría que las tareas de dragado y balizamiento de la VNT le costarían a la economía argentina aproximadamente un 30% menos que en la situación actual".

También explica la carta que, si se avanza con el precio mínimo, “los usuarios de la VNT estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento”.

DEME propone entonces “un nuevo proyecto que ofrecería condiciones económicas más favorables que las previstas en la licitación actualmente en curso. En este marco, nos encontramos en la etapa final de los preparativos para presentar una iniciativa privada conforme a lo previsto en la Ley Nº 27.742 y en el Anexo III del Decreto Nº 713/2024, incluyendo la información pertinente a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de las condiciones económicas aquí descriptas”.

El factor Estados Unidos

Parte de la estrategia de DEME es justamente afirmar que tiene el aval de Estados Unidos para quedarse con las obras que demanda la Hidrovía durante 25 años con opción a cinco más. De hecho, la carta también está firmada por ejecutivos de ese origen, como Chris Gunsten, vicepresidente de Great Lakes Dredge & Dock Company (una de las empresas de dragado norteamericanas más grandes), John D’Agostini, de Clear Street, y Neil Brown, del fondo KKR. Aunque estas compañías no se presentaron a la licitación junto a DEME, como sí lo hizo Jan De Nul con la empresa argentina Servimagnus, hay una fuerte campaña donde aseguran que hay un compromiso para dar un respaldo financiero y operativo a DEME.

En la misiva se argumenta que “este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en Estados Unidos constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”, sostienen en la carta, que habla también del apoyo directo del gobierno de Donald Trump a su oferta.