Historias de quienes recalcularon sus planes en el trabajo y en la vida

En la vida a veces hay obstáculos difíciles de esquivar, que frenan nuestros planes y llegan a hundir nuestras esperanzas. Sin embargo, hay historias que inspiran a encontrar una motivación que nos acerque a un objetivo.

Fabiana Jafif se encontró con el desafío que muchas mujeres que trabajan atraviesan en algún momento de sus vidas: equilibrar la vida laboral con la maternidad. La creadora del sitio De Madre a Madre resaltó que “lo importante es no dejarse para un después ni abandonar los proyectos por el hecho de ser madre”. Una vez que había logrado organizar esos dos mundos, la vida le redobló la apuesta y fue diagnosticada con esclerosis, una enfermedad autoinmune degenerativa que no tiene cura. Si bien no fue fácil asimilar su nueva forma de vivir, destacó sus esfuerzos por ver su realidad de una manera positiva; una mirada que la ayuda a seguir adelante y a emprender de una forma distinta.

La sobreexigencia es otra dificultad que muchas personas experimentan en el ámbito laboral. La adicción al trabajo llevó a Stephie Bacque, especialista en finanzas, a padecer tres neuralgias con apenas 24 años, un problema que disparó en ella la necesidad de hacerse varios planteos. Todo terminó con la renuncia al empleo que tenía y con la emisión de un pasaje para ir a estudiar al exterior. “Les recomiendo a todos los adictos al trabajo tratar de cortar un momento y respirar; es algo muy básico, pero que necesitamos todos”, dijo Bacque, health coach y especialista en finanzas. Y aconsejó “crear un balance con el trabajo y el disfrute del día, plantearse objetivos realistas y en el presente, para creer en uno mismo”.

La pasión por lo que uno hace a veces es más fuerte que cualquier altercado que se cruce en el camino. En medio de un tiroteo, un perdigón impactó en el rostro de a Alexis Salinas, de 24 años, y eso hizo que perdiera la vista. Así, una munición derrumbó en un segundo los proyectos del joven como jugador de primera división del fútbol, en los que tanto venía trabajando.

Con el apoyo y el incentivo de su familia para que continuara persiguiendo sus metas, el jugador volvió a las canchas con Los Murciélagos, la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos. “Había que aprovechar el sacrificio que mi familia hizo desde mis 6 y hasta mis 22 años, cuando estuve en el fútbol convencional. Después de no querer agarrar la pelota, jugar con ellos me trajo felicidad”, compartió Salinas.

Cambios de hábitos

El trabajo remoto le abrió a muchos expatriados por razones laborales las puertas de sus países natales. Martín Martínez, ejecutivo de una compañía petrolera de Chile, quedó del otro lado de la cordillera (aquí) cuando anunciaron las primeras restricciones el año pasado. “Ante no poder ver a mi familia por todo 2020, le solicité a la empresa que me autorice a trabajar desde Buenos Aires para estar con ellos y no tener la sensación de que, si llegaba a pasar algo, yo no podría estar presente”, expresó. Y agregó que si bien la empresa era tradicional y reticente a la modalidad virtual antes de la pandemia, ahora puede hacer su tarea a distancia.

Pedro García fue otro beneficiado por la posibilidad del home office, ya que las nuevas circunstancias lo incentivaron a renunciar a su trabajo en una compañía de turismo y lo llevaron a trabajar desde la Argentina para CookUnity, el nuevo emprendimiento en Nueva York del creador de SushiPop. El desafío de la barrera idiomática y tantas otras diferencias culturales, no bastaron para detenerlo en el camino que lo llevó a cumplir su sueño.

El escape de la ciudad en busca de una vida más pacífica fue otra tendencia de la pandemia. Ocho años después de intentar balancear el deseo del éxito laboral con el de formar una familia, Manuel Pascual Merlo tomó el toro por las astas y en 2020 se mudó de la ciudad de Buenos Aires a Mendoza, justo cuando su familia se agrandó. “El interior permite equilibrar bien las ambiciones laborales con la calidad de vida”, explicó quien creó un viñedo familiar y hoy lidera un proyecto inmobiliario en la provincia cuyana.