Luis Caputo anunció que está hablando de “un nuevo programa con el Fondo”

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró hoy en una charla ante empresarios organizada por la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio que está negociando “un nuevo programa con Fondo Monetario Internacional”.

Consultado sobre si se puede acelerar la recomposición de reservas del Banco Central gracias a la entrada de dólares producto de la cosecha, y así liberar el cepo, Caputo señaló: “Si tuviéramos plata eso sería un atajo. No creo que pase en el cortísimo plazo. Recién estamos hablando de un nuevo programa con el Fondo. Tenemos la ventaja de que hemos ganado muchísima credibilidad. Típicamente cuando uno negocia con Fondo la economía se está derrumbando y hay presión para que haya un acuerdo rápido porque el país está yendo a los tumbos. Este es el primer caso donde estamos yendo a un nuevo programa en una situación de recuperación. El Fondo por eso quiere aguantar un poco más y no tiene incentivo para acelerarlo. No nos tiene que agarrar la ansiedad”.

“Es importante que la Ley Bases pase, porque muestra un soporte político que importa afuera y para los empresarios”, afirmó el ministro más adelante. De todas formas, Caputo aclaró que la aprobación de la Ley Bases no compromete la decisión del Gobierno de asegurar el superávit fiscal. “Cuando pensamos el plan fiscal lo hicimos sin contar la Ley Bases. Eso nos forzó a subir el impuesto PAIS, porque sabíamos que no teníamos poder de negociación. Eso corre para hoy también, aunque no salga la ley, no vamos a incumplir el superávit fiscal. La ley sirve para los argentinos. Tiene muchas cosas que le sirven al país. Es importante que la ley pase, porque muestra un soporte político que importa afuera y para los empresarios. Es para que tengamos un mejor país y para mejorar la calidad del ajuste fiscal”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo aseguró que cuando llegaron al Gobierno, el país iba hacia “una hiperinflación garantizada, una crisis terminal”. “Cuando supe que iba a ser el ministro me llamaron colegas y políticos y me dijeron que no agarrara. Esas eran las expectativas. El tema semántico de si es un plan o no, no me preocupa mucho mientras logremos el objetivo. Muchos decían que el dólar iba a ir a 4 mil y que íbamos a una híper. El dólar sigue igual y recompusimos las reservas. Si no es un plan lo disimula bastante bien, Para nosotros lo más importante es mantener la estabilidad. No resignamos estas anclas, que algunos tratan de subestimar. La sorpresa no son los resultados sino que Argentina haya hecho finalmente lo que había que hacer. Puesto esto en orden, no deberían sorprender los resultados. Tenemos un presidente con el coraje para llevar adelante estas políticas”, señaló el ministro.

Ante la consulta de cuándo las mejoras financieras van a impactar en la economía real, Caputo afirmó que “Los indicadores más optimistas es que empezamos a ver una recuperación del salario real en el empleo registrado. Estos indicadores suelen anticipar que viene una recuperación económica. Pero también la recuperación depende de cuán exitosos seamos nosotros para convencer a los empresarios de que hay una oportunidad. Porque la recuperación viene mucho del lado de la micro. Es un momento para ponerse positivos. La sociedad también piensa que estamos en el camino correcto. Si ustedes invierten, la economía va a crecer, vamos a recaudar más, vamos a tener superávit y vamos a bajar impuestos”.

“La recuperación de los salarios es clave. Hoy ya no hay una razón macroeconómica para que haya inflación. La mayor causa de inflación en los últimos años en la Argentina ha sido la huida del peso. Hoy hemos tenido una contracción de la base monetaria del 33% y cambió la expectativa, por eso no hay esa necesidad de huir del peso y convalidar cualquier precio y eso hace a los precios bajar. Hoy en muchos sectores, los precios quedaron desfasados y la gente no los convalida. Algunas empresarios lo están entendiendo rápido y hemos visto muchos precios retrotraerse hasta diciembre. Otros siguen con el ADN de esperar a que algo pase. Hoy no hay déficit fiscal, no hay megasobrante monetario, el Banco Centra está recuperando reservas y tenemos superávit comercial. Y la recesión que vivimos se da en parte por eso, por los que se resisten a bajar precios. La baja en la inflación es muy marcada, pero también depende de la batalla cultural”, afirmó Caputo.

LA NACION