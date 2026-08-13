Humming Airways tuvo que suspender los vuelos de una ruta por una semana por un incidente con un tero

Un tero entró a una de las turbinas de un avión de Humming Airways durante el aterrizaje en Tres Arroyos y provocó una avería que la obligó a suspender durante una semana los vuelos entre esa ciudad y el Aeroparque Jorge Newbery. El incidente no ocasionó heridos, pero dejó fuera de servicio a una de las aeronaves con las que la empresa opera sus rutas regionales.

La compañía, que opera vuelos regulares regionales, cobró notoriedad a fines de 2024 a partir de las reiteradas menciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la presentó como un ejemplo de los efectos de la desregulación del sector aerocomercial y de la política de Cielos Abiertos.

Según informaron medios locales, el episodio ocurrió el lunes 3 de agosto, cuando el avión Fairchild Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros, se disponía a aterrizar en el Aeródromo Municipal Primer Teniente Héctor Ricardo Volponi, de Tres Arroyos. En los últimos segundos antes de tocar pista, el piloto escuchó un fuerte ruido que inicialmente hizo pensar en una falla mecánica.

La maniobra pudo completarse con normalidad y los pasajeros descendieron sin inconvenientes. Incluso ninguno de ellos advirtió lo que había sucedido segundos antes del aterrizaje.

Al revisar la aeronave, el personal detectó daños en una de las turbinas y restos de plumas. Los indicios permitieron determinar que un ave había sido absorbida por el motor. Pese al pequeño tamaño del tero, el impacto fue suficiente para impedir que el avión continuara operando.

Tras el incidente se activaron los protocolos correspondientes, que incluyeron la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la compañía aseguradora y técnicos especializados. También fueron informados los pasajeros que aguardaban en Tres Arroyos para viajar hacia Buenos Aires.

Posteriormente, arribaron mecánicos de un taller aeronáutico, que desmontaron la turbina dañada y la trasladaron para realizar una revisión y reparación. La aeronave quedó estacionada en la plataforma del aeródromo mientras se llevan adelante los trabajos.

La avería interrumpió las dos frecuencias semanales que Humming Airways realiza entre Aeroparque y Tres Arroyos. Aunque la empresa cuenta con otra aeronave, la organización de su esquema operativo no permitió reemplazar inmediatamente al avión afectado y evitar la suspensión del servicio.

Consultado por LA NACION, Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, explicó que la compañía estuvo una semana sin operar y que actualmente volvió a cubrir la ruta con el avión que utiliza como respaldo.

Francisco Errecart, uno de los socios de Humming Airways Santiago Filipuzzi

“Esperamos que la semana que viene ya tengamos el LV-BYM operativo. El avión está perfecto, no hubo daños. El ave entró al motor, golpeó y salió. Si hubiera quedado dentro, sería más complicado”, explicó el empresario.

En paralelo a la reparación de la aeronave afectada, Errecart confirmó que la compañía negocia la adquisición de dos nuevos aviones.

Según explicó el empresario, la incorporación de esas aeronaves permitiría ampliar las frecuencias de las rutas que ya están operativas y/o sumar nuevos destinos.

La empresa comenzó sus operaciones comerciales a principios de 2025 con aviones de menor capacidad, una estrategia pensada para atender rutas en las que el volumen de pasajeros no justifica el uso de aviones de mayor tamaño. Los modelos utilizados tienen capacidad para 19 pasajeros y permiten operar desde aeródromos con infraestructura más limitada.

La compañía apunta principalmente a pasajeros corporativos y de negocios, aunque también busca captar demanda turística y de residentes del interior que necesitan trasladarse hacia Buenos Aires. La propuesta se basa en vuelos directos, tiempos de viaje reducidos y la utilización de aeroestaciones que quedaron fuera de las principales redes de conectividad aérea del país.

Desde su lanzamiento, Humming Airways fue ampliando su red de destinos. Entre las ciudades que opera se encuentran Tandil, Villa Gesell, Olavarría, Paraná y Tres Arroyos.

La conexión con Tres Arroyos comenzó a operar este año. La ruta busca recuperar una alternativa de transporte aéreo directo con Buenos Aires para una ciudad que durante años no contó con un servicio regular de este tipo.