Ian Sielecki: “Milei está transformando la matriz para atraer inversión como nunca antes”

PARIS.- El nombre de Ian Sielecki tomó estado público cuando meses atrás pidió tapar un mapa que mostraba a las islas Malvinas como territorio británico. Cuando el tema de la soberanía vuelve a estar a tope en la agenda oficial, el embajador argentino en Francia vuelve a ser noticia, pero esta vez por ser el principal organizador de la Argentina Week en París, el plato fuerte del Gobierno esta semana.

“La idea es desplegar el potencial inmenso de la transformación argentina”, afirmó a LA NACION el joven diplomático con estrechos vínculos con Emmanuel Macron y perteneciente a una familia ligada al mundo de los laboratorios.

“Las inversiones necesitan un marco de confianza nacional, capacidad de ejecución provincial y audacia empresarial”, dijo sobre el mix que preparó para estos días el licenciado en Ciencias Políticas con maestría en Administración Pública.

“La seriedad que transmite la economía hoy y el magnetismo internacional del Presidente”, afirmó sobre Milei que, de la mano de Santiago Caputo, confió en él luego de su paso por el gobierno de Cambiemos. “La Argentina, bajo el presidente Milei, está transformando la matriz de condiciones para atraer inversión como nunca antes”, no dudó en asegurar.

“Tenemos Vaca Muerta y el GNL; el cobre y el litio; agroindustria y alimentos; tecnología y talento. Los recursos ya estaban… la oportunidad ahora es convertir ese potencial en inversiones concretas", dijo el hombre, que contó que, si se toma la primera mitad del mandato de Milei, por ejemplo, las inversiones francesas aumentaron 50,7%.

-¿Qué esperan de la Argentina Week en París?

-Desplegar el potencial inmenso de la transformación argentina. Argentina Week será un reflejo, un catalizador y un acelerador de procesos de inversión en los sectores que impulsan el crecimiento de nuestro país. Llega a París una delegación excepcional, con el presidente Milei a la cabeza, por supuesto, sus ministros y su equipo económico, una presencia inédita de gobernadores respaldando y los empresarios argentinos más relevantes de los sectores en agenda. Esa conjugación de factores transmite un mensaje concreto porque las inversiones necesitan un marco de confianza nacional, capacidad de ejecución provincial y audacia empresarial. Desde esta embajada, pusimos mucho foco en atraer a los referentes máximos del empresariado europeo. Y lo hemos logrado gracias a dos factores: la seriedad que transmite la economía hoy y el magnetismo internacional del presidente Milei. Por eso, podemos contar orgullosamente que estarán presentes los CEO más importantes de Europa, líderes de compañías con capital, tecnología y escala global, como Total, ENI, Eramet, Glencore, Louis Dreyfus, Santander, y tantos otros. La transformación argentina será contada por los artífices de sus políticas y por aquellos cuyo testimonio es determinante: los líderes empresarios argentinos y franceses/europeos, que están confiando e invirtiendo, y tienen la capacidad de inspirar a sus pares.

-¿Por qué es una oportunidad para la Argentina y en qué sectores?

-Porque coinciden dos movimientos. Europa busca diversificar sus fuentes de recursos estratégicos, y la Argentina, bajo el presidente Milei, está transformando la matriz de condiciones para atraer inversión como nunca antes. Tenemos Vaca Muerta y el GNL; el cobre y el litio; agroindustria y alimentos; tecnología y talento. Los recursos ya estaban… la oportunidad ahora es convertir ese potencial en inversiones concretas y en relaciones de sinergia económica para las próximas décadas. Y está sucediendo. Eso se verá y se acelerará en Argentina Week.

-¿Qué debe ofrecer el país para atraer inversores? ¿Qué falta aún?

-La Argentina tiene con qué ser un socio decisivo en un mundo que está redefiniendo de dónde obtiene su energía, cómo asegura sus alimentos y con quién construye su futuro. Argentina Week Paris va a presentar un frente muy compacto y potente que agrupa al sector privado y su talento, a los gobernadores que representan a los territorios donde la mayoría de esos proyectos tienen lugar y al gobierno nacional con un mensaje muy claro y contundente de seriedad, previsibilidad y estabilidad.

-¿Qué sectores de la economía argentina son atractivos para Francia?

-Energía, minería, alimentos, automotriz, tecnología, turismo… Puedo decir orgullosamente que el vínculo económico se está potenciando de manera multidimensional desde hace dos años y medio. Estamos logrando el desafío de transformar esa complementariedad en inversión. En el caso de Francia puntualmente, las inversiones han aumentado significativamente desde la toma de poder del presidente Milei; si tomamos la primera mitad del mandato, por ejemplo, aumentaron 50,7%. Es realmente significativo. Esta semana tendremos la oportunidad de demostrar que ese crecimiento es cada vez mayor.