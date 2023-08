escuchar

Si bien los gritos anunciando cambio de moneda extranjera continúan inundando la calle Florida, en la City porteña la situación es todavía más incierta que la de la semana pasada. De hecho, una respuesta que abunda es “hoy solo compramos”.

Es que tras los resultados de las elecciones de este domingo, en las que Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, se alzó con la victoria, el impacto se hizo sentir en el dólar blue, que aumentó $80 en el día y llegó a $685. Ante esta situación de extrema incertidumbre, las cuevas están tomando la venta con precaución.

Un arbolito que anuncia sus servicios frente al Howard Johnson, sobre esta peatonal, comenta que hoy la venta abrió a $670 y que para el mediodía ya había alcanzado los $700. “Creo que hoy llega o supera los $750″, agrega. Esta proyección se hacía tangible en otras cuevas. Tal es el caso de una chica que ofrece cambio frente a la Galería del Caminante: “Hoy no puedo venderte. Si te vendo te tengo que cobrar a $750″, explica.

La incertidumbre respecto de los precios del dólar paralelo llevó los precios arriba de los $700 Gonzalo Colini

“No te asustes”, comenta un arbolito cerca de la esquina de Avenida Córdoba, y cuenta que hoy venden, pero a $725. “Si tenés que devolver dólares o tenés una deuda, cerrá los ojos y comprá ya”, dice.

La urgencia ya se hacía notar la semana pasada ante la constante subida y volatilidad de la moneda estadounidense. Hoy, el consejo de comprar rápido sigue constante en boca de los pocos cambistas que están dispuestos a vender dólar blue. Esta realidad convive con carteles en las vidrieras, como en la tienda I Love Gifts, casi exclusivamente para turistas, que anuncian la venta de productos en dólares a $640.

“Hizo un salto cuántico del viernes al lunes. Esto es por las elecciones de ayer”, comenta una chica que vende el dólar a $725. Cerca de ella, un señor en la esquina de Paraguay, como tantos otros, se niega a vender: “Disculpame, hoy no vendemos, porque no tenemos precio fijo. Muchos clientes me escriben para comprar, y lamentablemente hoy no puedo venderles. Mañana, seguro, ya sea un mejor día”, se excusa.

Impacto en el mercado

La escalada del dólar blue, que ronda los $695, también repercutió en la venta de productos directos. En el caso de la calle Florida, donde más se siente es en la tecnología.

La encargada de Tecnología Jardín, en la Galería Jardín, comenta que a ellos en particular no los perjudica mucho, y que están acostumbrados a esta situación: “Está siempre inestable el dólar. Nosotros vendemos todo en pesos y a turistas”, cuenta. Pero a pocos metros, en Zona Fox comentan que hoy no se está vendiendo nada, y que la situación está difícil. “Esto pasa siempre que sube el dólar y que hay mucha inestabilidad”, explica un vendedor.

Los precios de productos tecnológicos sufrieron aumentos acordes al precio del dólar paralelo Fabian Marelli - LA NACION

Además de la poca venta de productos, muchos de ellos amanecieron con cambios en los precios para no perder plata ante la eventualidad de reponer. En un local en donde ofrecen marcas de primera línea, el dueño comenta que sólo están comprando los turistas. “Nada de venta a argentinos” es la conclusión del día.

Entre Florida y Viamonte se encuentra Tienda Compro. Un vendedor comenta que, cuando comenzó su turno, el precio ya estaba remarcado acorde al aumento del dólar, pero que esto no los perjudica porque, una vez más, sus mayores compradores son turistas que suelen abonar directamente en dólares.

Las repercusiones también fueron protagonistas en las redes. Por ejemplo, un conocido banco de células madre se comunicó con sus clientes anunciando “facilidades” de pago ante la incertidumbre actual: “Si deben la anualidad o su vencimiento es antes de diciembre de 2023, pueden abonarla hasta el 18 de agosto tomando el dólar a $340″, informaron.

La volatilidad del dólar está afectando con fuerza también en el sector mayorista. La dueña de la tienda El Duende, por ejemplo, contó, a través de sus redes, que no se están tomando pedidos: “Como es de público conocimiento, en estas horas se están produciendo cambios económicos de alto impacto en nuestro país; con lo cual suspendemos la carga de pedidos y preparación de cotizaciones, facturas y cobros hasta nuevo aviso”, anunció.

“Dato. Voy a la ferretería y el dueño me hace escuchar un audio que le acababa de mandar un distribuidor: ‘a los clientes, las ventas de productos nacionales están suspendidas hasta nuevo aviso; todo lo importado, tiene un aumento de 22% por la suba del dólar’. Así estamos”, comentó en Twitter un usuario. Otros aseguran haber abonado un monto mayor entre el momento de pedir precios y el de realizar la transferencia por el producto.