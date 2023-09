escuchar

Las trabas a las importaciones volvieron a complicar el día a día de muchas empresas. Al igual que había pasado a fines del año pasado, en los últimos días distintas compañías se encontraron con la novedad de que no podían renovar licencias de software, o, en el caso de lograr hacerlo, los vendedores oficiales solicitaban que paguen con tarjeta de crédito a sociedades en el exterior y en dólares.

Por caso, a la Cámara Argentina de Internet (Cabase) le llegó hoy el siguiente mensaje de la firma Licencias online, que distribuye en la Argentina productos y servicios de empresas como Microsoft, Oracle o Red Hat: “Les comunicamos que Microsoft ha decidido no aceptar altas de nuevos servicios de Microsoft Cloud Solution Provider [soluciones en la nube] desde la Argentina. Por lo tanto, a partir de la fecha queda inhabilitada la venta de las siguientes suscripciones de Microsoft CSP: suscripciones de clientes nuevos, renovaciones de suscripciones por vencer, ya sean mensuales o anuales; y asientos incrementales en contratos de clientes existentes de Modern Workplace. Dada esta situación, lo invitamos a contactarnos para evaluar alternativas o en su defecto puede contactarse con Microsoft”.

El aviso que le llegó a Cabase

Y no solo los servicios en la nube están con problemas. Desde un estudio jurídico (que prefirió no revelar su nombre) indicaron que no pudieron renovar unas 50 licencias de Office 365 la semana pasada tal como lo venían haciendo. “El reseller oficial de Microsoft es Nexsys, que tiene una sociedad local, pero dejaron de recibir transferencias locales en dólares. Ahora piden pago con tarjeta de crédito a Nexsys Internacional en dólares y cobran además el 3,6% del costo de la transacción. Desde la devaluación solo aceptaban operaciones de más de US$1000 pagando con tarjeta a Nexsys Internacional y, desde hace un par de días, bajaron el umbral a US$500”, contaron.

Por su parte, el asesor tributario Sebastián Domínguez dijo que las empresas presentan las Sirase, que son las autorizaciones que deben tener para hacer frente al pago de un servicio en el exterior y que se gestionan desde la Secretaría de Comercio, pero no salen aprobadas y no se puede girar el dinero al exterior. Por caso, las agencias de marketing le están pagando a Meta (Facebook) vía EBANX, que, a su vez, opera contado con liquidación (CCL) para poder girarle los dólares a la compañía, es decir, que no lo hace a través del mercado oficial porque no le entregan los dólares para hacerlo.

“Nosotros tenemos clientes que tienen que pagar licencias de software al exterior, tienen cuenta bancaria acá en dólares con dólares billetes depositados, quieren girar esos dólares y, como no tienen aprobadas las Sirase, entonces el banco no las habilita a usar sus propios dólares para pagar al exterior. Cuando vas a girar dólares, necesitás igual la autorización por más de que no compres dólares con pesos”, explicó.

“Durante los últimos 13 meses, hemos apoyado a clientes y socios al proporcionar flexibilidad en los pagos, manteniendo nuestro compromiso de apoyar la continuidad de las operaciones”, indicaron en Microsoft. “Mientras tanto, continuamos colaborando con cámaras y empresas de la industria para desarrollar alternativas a corto y largo plazo que agilicen las operaciones dentro del marco legal actual”. “Nuestros productos permanecen disponibles para su compra a través de canales regulares y bajo los mismos programas y condiciones sujetos a la situación específica de cada empresa”, cerraron.

LA NACION consultó también a la Secretaría de Comercio por estas dificultades, pero no obtuvo respuesta.

