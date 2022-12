Denuncian un nuevo impedimento para pagar servicios de software del exterior

escuchar

Después de los problemas que enfrentaron distintas empresas para renovar licencias por la falta de acceso a dólares de revendedores oficiales de firmas como Microsoft y Adobe, y las dificultades de proveedores de internet para pagar direcciones IP, ahora se conoció una nueva traba que impide a las compañías pagar importaciones de servicios.

Según el consultor tributario Sebastián Domínguez, al menos 10 compañías están apareciendo como contribuyentes con una Capacidad Económica Financiera (CEF) de $1, cuando en noviembre tenían varios millones de pesos.

La CEF es una especie de perfil individual de gestión de riesgo que se actualiza mensualmente con un cupo (un importe determinado) en base a una fórmula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es el primer paso para tramitar una importación o declaración del SIRASE (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior).

“Resulta que ahora deben plantear una disconformidad ante la AFIP para que analice documentación y se pruebe la Capacidad Económica Financiera que claramente se tenía hasta el mes anterior. Esto está demorando los pagos por licencias y servicios de software que son imprescindibles para muchas pymes que los necesitan”, explicó Domínguez. Sumó que hay casos en los que el contribuyente tenía capacidad económica financiera en noviembre de 2022, realizó la declaración del Sirase, superó los controles de la AFIP, pero nunca recibió la aprobación de la Secretaría de Comercio. Al finalizar noviembre, sin esa aprobación, el trámite quedó anulado y al iniciar nuevamente todo el proceso se encontraron con que solo tenían una capacidad de $1.

“Hay proveedores del exterior que están permitiendo las demoras en los pagos sin cortar el servicio. Otros han manifestado que no continuarán prestándolo si no los reciben. Esta situación puede afectar operativamente a las empresas, especialmente a las pymes, por lo que debería regularizarse a la brevedad”, completó y aclaró que las firmas no presentaron cautelares contra el anterior sistema de importaciones.

Consultadas por LA NACION, fuentes de AFIP dijeron que no recibieron quejas formales de ninguna compañía con respecto a la CEF.

Cabe recordar que, a principios de año, la AFIP ya había introducido cambios en el sistema de Capacidad Económica Financiera, lo que ocasionó un “apagón” de permisos de importación. En ese entonces, en el Ejecutivo dijeron que era para cuidar las divisas.

