La mayoría de los usuarios apuntaron contra el actual gobierno y el peronismo en general Crédito: Archivo Fuente: Archivo

Las redes sociales se llenaron con mensajes de usuarios indignados ante la difusión de un ranking que, junto a Venezuela y Cuba, ubica a la Argentina en los últimos puestos como destino para futuros desembolsos por parte de inversores españoles en América Latina. "Es tristemente cierto", "En Argentina te chorean hasta la ilusión y los proyectos", "Parece que los kk no son muy creíbles para inversionistas", son algunas de las frases comentadas por usuarios de Facebook y Twitter.

El listado, que ubica la Argentina, en el penúltimo lugar de los 18 países relevados, puesto que ya había ocupado en 2019, surge de la XIII edición realizada por el IE Business School, que releva la percepción de 87 empresas con intereses en la región y que fue presentada hoy en Madrid.

"Es tristemente cierto! Vamos camino al final!" Crédito: Twitter

La mayoría de los usuarios apuntaron contra el actual gobierno y el peronismo en general. "Cómo confiar en nuestro país? Con lo que demuestra todos los días? Es tristemente cierto!!!!! Vamos camino al final!", escribió Gabriela Cosgaya en Facebook. En la misma red social, Graciela Alicia Nicola de Buep posteó: "Qué triste es leer esto, y estamos hablando de un país que en su momento no tuvo problemas de negociar con Argentina, y esto recién comienza".

"Otro logro de Macri" Crédito: Twitter

Otros usuarios se acordaron de mencionar al gobierno de Mauricio Macri como Roces Silentes Labora, quien publicó en Twitter: "Otro logro de Macri.". Marcos Pereyra publicó en Facebook: "Gracias Mauricio. Esto es obra tuya. Cuatro años más y quedábamos primeros en el ranking de calamidades".

"Gracias Mauricio. Esto es obra tuya" Crédito: Twitter

Alejandro Latronico justificó los datos relevados por el ranking: "Es así como lo dice este artículo. Argentina está en una situación económica y política que es más que preocupante. La plata argentina no sólo perdió valor, ya no la quiere nadie. Lo mismo pasa con Venezuela. La única moneda de la región que tiene valor es el Real brasileño, por ahora".

Otros optaron por recurrir a la ironía. María Rosa Fronzini escribió en Facebook: "Y muy inteligente no hay que ser para darse cuenta. Desde 2011 que la Argentina tiene crecimiento (de planes, AUH, tarjetas alimentarias y etc. de esas prebendas estamos hasta las manos) genuino. Así que chicos, chicas y chiques a cuidarse y no traer mas bendiciones a este país!".

Sergio Sanchez posteó en la misma red: "Segundas partes nunca fueron buenas, y más cuando la primera fue mala. Esto no va bien y más con la bolsa de gatos que nos gobiernan".

"Argentina esta en una situación económica y política que es más que preocupante" Crédito: Twitter

Rudecindo Benito Álvarez, también en Facebook, apeló a realizar una crítica balanceada de la situación económica: "¡Qué tristeza!, pero es lógico. En la Argentina te chorean hasta la ilusión y los proyectos. Además, no hay quien trabaje. Todos quieren colgarse de la teta del Estado o un trabajo con aire acondicionado, compu y celular. nadie una pala, un martillo o una pinza. ¿Creés que alguien querrá invertir? Muchos dicen Macri y es una parte en la historia democrática del país. Hagan un cálculo, porque es número de hombre, tan sólo representa el 12% de los años de gobierno. Hilemos fino ahora, qué porcentaje gobernaron los otros y digamos quienes fueron, ahí está la verdad".