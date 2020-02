Las principales amenazas para las inversiones españolas en América Latina Crédito: IE Business School

José Del Rio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 08:15

MADRID.- Para los inversores españoles Venezuela, la Argentina y Cuba son los países de Iberoamérica con peor situación económica de cara al 2020 y por ello se ubican últimos en el ranking de preferencias para futuros desembolsos. El resultado surge de la XIII edición realizada por el IE Business School, una de las escuelas de Negocios más prestigiosas de Europa, que compila la percepción de 87 empresas con intereses en la región y que fue presentada hoy en Madrid.

La situación se da en un contexto en el que un 65% de las firmas que respondieron el cuestionario planean aumentar su inversión en la región y entre las PYMES este porcentaje es aún mayor con un 72% de ellas diciendo que incrementarán su inversión. La Argentina aparece a contramano con un nuevo retroceso y el penúltimo lugar de los 18 países relevados puesto que ya había ocupado en 2019.

"Romper contratos, no honrar las deudas contraídas e iniciar un borrón y cuenta nueva ante cada cambio de gobierno no es buen indicio para nadie", se enoja ante la consulta de LA NACION un importante empresario global del comercio minorista que está en retirada del país. Y agrega pragmático: "Amo su país pero para ser turista. Yo allí no invierto más. Me cansé". El cambio de gobierno no mejoró la percepción que ya había retrocedido en 2019.

Es imposible planificar, entender y sobre todo planificar en un país con cepo, sin reglas claras para cuando eso termina y sobre todo para tener una ecuación lógica

Al momento de evaluar las amenazas de la Argentina varias novedades surgen del XIII Panorama de inversión española en Iberoamérica. La primera es que Venezuela, Chile y la Argentina aparecen como los tres principales países en los que la inestabilidad política figura a la cabeza entre las complicaciones para futuros desembolsos. La inestabilidad jurídica es otro de los puntos en los que el 2020 juega en contra a la Argentina primero que el resto de los países medidos. De hecho, la mayoría de los inversores españoles pusieron a este punto como una luz colorada al momento de desembolsar más euros en el futuro. El tipo de cambio también es otro de los puntos en los que la Argentina figura a la cabeza de "antiliderazgo".

"Es imposible planificar, entender y sobre todo planificar en un país con cepo, sin reglas claras para cuando eso termina y sobre todo para tener una ecuación lógica", describió un alto ejecutivo de una entidad financiera con presencia en el país. La desaceleración económica muestra a México como el principal desvelo, la inseguridad ciudadana a El Salvador, México y Guatemala y las infraestructuras deficientes muestran a Costa Rica y Brasil como preocupaciones.

Los ganadores

Como contrapartida Colombia, Perú y Panamá son los países con mejor percepción económica en la región. México, Brasil y Chile tienen una visión intermedia y, a gran distancia, cierra la encuesta Venezuela con una valoración de 0,41 en una escala de 0 a 5 en el último lugar.

En América del sur el único país en el que los inversores españoles no aumentarán sus desembolsos es la Argentina. En el resto aumentarán. El 61% será crecimiento orgánico, el 34% crecimiento orgánico y adquisiciones y el 5% sólo adquisiciones. Este año pymes y grandes empresas actuarán en forma paralela.

Lázaro Martínez, profesor del IE Business School, sumó un factor adicional a tener en cuenta: "La muestra se cerró en diciembre cuando el impacto del coronavirus todavía no asomaba. Ahora habrá que ver cómo afecta".

A continuación otras conclusiones clave:

- México es el destino en el que por el tamaño de su mercado y por ser la puerta a Estados Unidos aparece a la cabeza entre los de mayor presencia de empresas españolas. Lo siguen Colombia, Perú y Chile.

-La percepción sobre el desempeño económico de la región en 2020 se deteriora notablemente. Mientras en 2019, un 45% de las empresas españolas veían con optimismo la situación, en 2020 este porcentaje se reduce a la mitad.

- Colombia vuelve a ser el país con mejor comportamiento proyectado para 2020, seguido por Perú y Panamá. Chile, que en 2019 ocupaba la segunda plaza, desciende hasta el noveno puesto, mientras que la opinión de Brasil mejora significativamente.

-Por primera vez desde 2013 cae por debajo del 50% el porcentaje de los encuestados que creen que sus negocios iberoamericanos superarán al que tienen en España en el mediano plazo. Los bajos niveles de crecimiento esperados en la mayoría de los países constituyen la causa principal de esta percepción.

- Aunque el mercado interno vuelve a ser la principal ventaja competitiva que encuentran las empresas españolas en la región, desciende once puntos y se sitúa a niveles de 2018. Los riesgos se mantienen elevados pero no aumentan significativamente durante 2020.

- Ciudad de México es la ciudad preferida de la región para ubicar sus operaciones centrales en Iberoamérica, según la percepción de los principales empresarios españoles. Miami y Panamá completan el podio. La ciudad de Buenos Aires, en tanto, figura en el top 8.

- El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur será beneficioso para el 93% de las empresas españolas con intereses en Iberoamérica. No lo será para un 7%.

-Un dato curioso surge de las políticas de innovación. Un 53% dice que han desarrollado alguna innovación en Iberoamérica y luego la exportaron a España. Es decir, partieron de filiales internacionales para probar y luego la llevaron a su matriz.

-La muestra es de 87 empresas, entre ellas 12 del IBEX, 23 cotizadas y el resto multinacionales y pymes con presencia en Iberoamérica y terminó de realizarse en diciembre de 2019.

-Por primera vez en los 13 años que lleva este relevamiento se incluyeron también preguntas referidas a la participación de la mujer en los puestos directivos y también sobre los procesos de innovación al interior de las empresas encuestadas.

En relación a la participación de la mujer en los cargos directivos, todavía se observan importantes diferencias por género. Un 44% de las empresas dice que la participación de las mujeres entre los altos puestos directivos es menor al 25% en sus operaciones en España y solo un 19% declara tener un porcentaje de mujeres en esos cargos superior al 50%.