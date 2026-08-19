Cómo son los nuevos transformadores eléctricos con aceite vegetal que apuestan por una energía más sustentable

En un contexto donde la transición energética dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad, hay empresas en Argentina que están marcando el camino en este nuevo desafío. FOHAMA, una companía nacional que hace más de cinco décadas fabrica transformadores eléctricos, presentó una nueva tecnología de estos dispositivos que permiten una infraestructura energética más eficiente y sustentable.

“Presentamos los BIOTRAFOS, una nueva generación de transformadores que incorporan aceite dieléctrico de origen vegetal biodegradable. Esta tecnología representa una alternativa de menor impacto ambiental, ya que el fluido utilizado es fácilmente biodegradable ante un eventual derrame y, al mismo tiempo, ofrece elevados estándares de seguridad operativa gracias a su mayor punto de inflamación”, explicaron desde la compañía.

Fohama se dedica hace más de 55 años a la fabricación de transformadores eléctricos

Hace 55 años que FOHAMA mantiene una trayectoria dedicada al diseño y fabricación de transformadores eléctricos. A lo largo de ese recorrido, consolidó un modelo basado en la ingeniería, la inversión permanente, la mejora continua y la formación de profesionales especializados, que convirtieron a la empresa en un referente dentro de la industria nacional.

Según explicaron, esta innovación en los transformadores no se limita únicamente al aspecto ambiental, sino que ofrece soluciones en cuanto a la seguridad de los equipos. “Los BIOTRAFOS también incorporan bobinados de aluminio una solución que contribuye a disminuir uno de los problemas recurrentes que enfrentan cooperativas y distribuidoras eléctricas: el robo de transformadores para la comercialización ilegal del cobre”, destacaron desde la empresa. De esta manera, “la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad económica convergen en un mismo desarrollo tecnológico”, agregaron.

Como una visión estratégica, FOHAMA sostiene desde hace años un programa permanente de inversiones destinado a modernizar sus plantas industriales, ampliar su capacidad productiva e incorporar equipamiento de última generación para fabricación, ensayo y control de calidad, que le posibilitaron afrontar desafíos tecnológicos cada vez más complejos.

BIOTRAFOS permite una mayor sustentabilidad ambiental y económica

Durante 2026 la compañía alcanzó uno de los hitos más importantes de su historia al diseñar y fabricar sus primeros transformadores de potencia de 132 kV, ampliando la capacidad de la industria nacional para abastecer proyectos energéticos de gran escala.

La pyme también acompaña el desarrollo de la industria del petróleo y el gas en Argentina, suministrando transformadores para yacimientos, plantas e infraestructura energética. Esa experiencia continúa hoy con su participación en Vaca Muerta, uno de los desarrollos energéticos más importantes de América Latina, donde la confiabilidad del suministro eléctrico resulta clave para la operación.

Su capacidad tecnológica también la impulsó hacia el plano internacional. FOHAMA se convirtió en la pyme argentina que más transformadores eléctricos de origen nacional exportó a proyectos de extracción de petróleo en Latinoamérica, Asia y África. “Esta trayectoria exportadora demuestra que la ingeniería argentina puede competir en los mercados más exigentes con productos de alto valor agregado y estándares internacionales de calidad”, valoraron.

FOHAMA también se proyecta a nivel internacional

“En un escenario donde la demanda energética exige soluciones cada vez más eficientes, confiables y sostenibles, FOHAMA demuestra que la innovación también puede desarrollarse desde una pyme argentina. La combinación entre experiencia, ingeniería y visión de largo plazo permite generar tecnología con impacto real, fortaleciendo la industria nacional y contribuyendo al desarrollo de una infraestructura energética preparada para los desafíos del futuro”, concluyeron desde la companía, que cuenta con la certificación de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, que respaldan sus procesos orientados a la calidad, el cuidado del ambiente y la seguridad de las personas.

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