San Martín Al Espacio: una idea novedosa que nació en un aula argentina y hoy vale más de U$S40 millones

La startup marplatense Innova Space lanzará el próximo 13 de enero su primer picosatélite desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. El lanzamiento, al que llamaron “San Martín Al Espacio”, será pionero en América Latina y el primero de un proyecto que busca crear una constelación de satélites en miniatura que permita llevar conectividad a zonas remotas del continente.

La empresa nació a raíz de una iniciativa escolar impulsada por Alejandro Cordero, un profesor de electrónica de 44 años que en 2019 propuso a sus alumnos de la Escuela Técnica N°5 de Mar del Plata crear un picosatélite, es decir, un satélite diminuto de peso inferior a un kilo, pero con potencial de ser lanzado al espacio. Lo que parecía una idea alocada terminó siendo una realidad: el próximo jueves 13 a las 12 del mediodía de Argentina, desde la estación Space X del multimillonario Elon Musk en la NASA, se lanzará el picosatélite MDQubeSAT-1, apodado General San Martín, el primero de este tipo para América Latina.

El equipo de Innova Space con Alejandro Cordero a la cabeza. Gentileza

El objetivo de Innova Space es diseñar la primera arquitectura satelital de bajo costo y alto impacto, con el fin de dar acceso a la comunicación en áreas sin cobertura, especialmente para aplicaciones agrícolas. El proyecto, que nació en el aula, recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Productivo y el impulso de la empresa Neutrón, una aceleradora de startups de base tecnológica.

El dispositivo mide 10x5x5 centímetros y pesa alrededor de medio kilo. Está creado sobre la plataforma tecnológica ARDUINO, que permite programar utilizando placas que se pueden conseguir a menos de $600, lo que las hacen accesibles para proyectos sin financiamiento. El escaso tamaño y su peso ligero permite llevar a cabo un lanzamiento aeroespacial a bajo costo.

Del aula a la NASA

En 2019, Cordero cerró su emprendimiento personal de electrónica para dedicarse de lleno a la educación. “Yo sabía por mi experiencia previa que el ecosistema marplatense era deficiente en mano de obra calificada, y vi que los alumnos no querían estudiar electrónica porque pensaban que iban a terminar arreglando televisores”, explica. “Empecé a pensar qué tipo de proyecto se podía hacer con la capacidad que tenían los chicos y que se pudiera aplicar en una escuela pública, y propuse hacer un satélite. No sabía mucho del tema, pero me di cuenta que era posible”, recuerda Cordero.

Así nació “SATDUINO”, el proyecto en el que estudiantes y profesores comenzaron a estudiar cómo hacer realidad el satélite con los recursos que tenían. La iniciativa llegó a los medios, y tuvo tanta difusión que seis meses más tarde la Provincia de Buenos Aires invitó al equipo a participar del primer congreso de satélites en Escocia. “Muchos de los chicos nunca habían salido de Mar del Plata, y era la primera vez que viajaban en avión”, destaca Cordero.

Alejandro Cordero (44) fundó la startup Innova Space junto a sus alumnos de la Escuela Técnica N°5 de Mar del Plata. Gentileza

En diciembre de 2019, tras la graduación de los estudiantes, Cordero fue contactado por la aceleradora marplatense Neutrón, que le propuso materializar el proyecto. Con la ayuda de profesionales, juntó en un equipo a ingenieros electrónicos con experiencia en la industria aeroespacial con algunos de sus exalumnos recibidos, estudiantes de ingeniería. Así, a finales de 2019, nació Innova Space.

Dos años después, la empresa cuenta con 14 empleados. A partir del lanzamiento, están contratando más personal, por lo que, en breve, serán 22.

El comienzo de una revolución

Con el financiamiento y el equipo para desarrollar el picosatélite, Innova Space necesitaba definir un objetivo. “Nosotros sabíamos que podíamos crear satélites, pero debíamos que ver cuál era nuestro modelo de negocios que se acople a la tecnología. Ahí surgió una necesidad que queríamos resolver: dar comunicación para aplicar IoT (”Internet de las cosas”) en la agricultura”, dice Cordero.

El IoT es el mecanismo mediante el cual se aplica internet a objetos físicos de cualquier industria. En el caso de la agricultura, puede consistir en sensores para medir el nivel de los cultivos o el volumen de riego. “La tecnificación en el agro es algo en crecimiento que requiere comunicación, y hoy el 70% de nuestro país no tiene cobertura. A nivel mundial, la cifra asciende al 80%”, asegura.

El picosatélite mide 10x5x5 centímetros y pesa menos de un kilogramo. Gentileza

Con ese objetivo en mente, Innova Space propuso crear una constelación de picosatélites que pueda llevar cobertura a zonas remotas del continente. Según Cordero, una vez en funcionamiento el sistema podrá brindar comunicación para la agricultura pero también para otras actividades como la minería y la extracción de petróleo.

Cordero planea seguir lanzando satélites y calcula que en los próximos tres años pondrán en órbita unos 100 en total. “El primero es demostrativo, y este año vamos a lanzar entre 4 y 6, en 2023 lanzaremos 16 y para 2024 pronosticamos lanzar 90 satélites más. Eso nos va a permitir crear una red global”, afirma.

San Martín, Azurduy y Bolívar

Tras el lanzamiento del General San Martín, Innova Space comenzará a trabajar en los próximos satélites que esperan lanzar al espacio. Los siguientes en carpeta llevarán el nombre de Juana Azurduy y de Simón Bolívar. La elección de los nombres no es casualidad: “Cuando pienso en este proyecto, pienso en al épico. Una vez que nuestra constelación esté conformada, espero que sea algo que sirva para toda Latinoamérica. Por eso a la constelación le puse el nombre de Libertadores de América, y cada satélite llevará un nombre alegórico a nuestros próceres”, explica.

El prototipo del picosatélite que viajará al espacio el 13 de enero, con las Islas Malvinas en el centro. Gentileza

El nombre no es el único detalle patriótico que llevará el satélite. En el centro, el dispositivo lleva estampadas las Islas Malvinas. “Para mí, las Malvinas son una firma”, dice Cordero.

La startup, que comenzó como un proyecto escolar, está valuada hoy en entre 30 y 40 millones de dólares. “Nuestro origen es lo que nos diferencia del resto de las empresas. Este es un proyecto que nace de una escuela pública, de gente humilde, y vamos en un ritmo muy acelerado. Hace un año y medio este proyecto prácticamente no existía, y hoy tenemos la suerte de ser una empresa reconocida en todo el mundo”, se enorgullece Cordero. Y sus metas no terminan con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral: “Aspiramos a ser, de acá a siete años, un unicornio, y creo que vamos en el camino correcto para lograrlo”, asegura.