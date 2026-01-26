Cruda defensa de Sturzenegger a la compra de tubos de la India en perjuicio de Techint

“Lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego”, declaró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la adjudicación de insumos estratégicos para Vaca Muerta a la empresa india Welspun, en detrimento del gigante local Techint. La noticia revolucionó al mundo empresario, pero para el funcionario se trató de una decisión necesaria para quebrar con décadas de estancamiento y de “costo argentino”.

A través de sus redes sociales, el ministro compartió la noticia que adelantó LA NACION y explicó el detrás de la licitación para la provisión de los tubos para el ducto de casi 500 kilómetros que unirá la cuenca neuquina con Río Negro. Según confirmó, la empresa liderada por Paolo Rocca había ofrecido los caños un 40% más caros.

“Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérsele adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen“, afirmó.

La controversia escaló cuando, tras conocerse las ofertas rivales, el Grupo Techint intentó igualar el precio de Welspun al invocar el derecho de first-refusal, una cláusula que permite mejorar cualquier oferta que se presentara. Pese a esto, Sturzenegger defendió no haberle dado el contrato a la compañía argentina, incluso cuando los caños importados ya no eran los más baratos.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.

De acuerdo con el ministro de Desregulación, si se le otorga un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes a la licitación. Esto se daría porque las compañías internacionales sabrían que muchas ofertas que hagan “serían inútiles” porque una firma local podría ganarles luego de que ellos presenten su precio. El resultado, según el funcionario, es que habría menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos.

“Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente, no valdría la pena. Nuevamente costos más altos", aseguró.

En una extensa reflexión, el funcionario mencionó que no proveerse de insumos más baratos sería un “mal negocio” para las empresas y para la Argentina. En ese sentido, remarcó que si el país busca ser competitivo, no puede imponer ineficiencias laborales, ni sobrecostos en los insumos. “Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”, remató.

“Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a la Argentina, donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para Grupo Techint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso, dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante", cerró Sturzenegger.