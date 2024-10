Inflación, cepo y carga tributaria: los factores que impiden que la Argentina atraiga inversiones, según los empresarios

Escuchar

MAR DEL PLATA.– Extensos recursos naturales ricos para la transición verde, capital humano talentoso, una ubicación geográfica sin conflictos y cultura emprendedora. Estos son los puntos fuertes que tiene la Argentina, según los líderes de negocios que miran al país desde el exterior. Sin embargo, también advierten: una economía inestable, con alta inflación y múltiples tipos de cambios; cepo, y débil seguridad jurídica. ¿Qué pesa más a la hora de invertir en el país?

La economía argentina no crece desde 2011, pero los problemas del país comenzaron mucho tiempo antes. En las últimas décadas, la Argentina pasó de tener un ingreso per cápita que duplicaba al del promedio mundial a tener hoy un ingreso por debajo del promedio internacional. “Detrás de esta caída económica hay muchísima inestabilidad macroeconómica y un aislamiento cada vez mayor del resto del mundo”, dice el economista Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, en el 60° Coloquio de IDEA, que se lleva adelante en esta ciudad.

Debido a esta situación, los empresarios decidieron colocar el problema de la falta de competitividad del país en el centro de la discusión. “La Argentina está en los países que menos intercambio comercial tiene en la región. Tenemos la mayor carga impositiva, con mayor cantidad de impuestos en el comercio exterior. Estamos en el puesto 83 de 141 países en el índice externo de competitividad del Foro Económico Mundial. Tenemos muchísimos trabajos para hacer”, dice Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina y directora de IDEA.

“Tenemos claridad de que en los últimos años, desde el punto de vista político y económico, han sido muy desafiantes y volátiles. Necesitamos un contexto en el cual podemos trabajar para consolidar las instituciones y al mismo tiempo hacer que la Argentina sea un foco de inversión y que empecemos a tener una interacción comercial mucho más potente con el mundo”, acotó Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

El Coloquio de IDEA, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

Los empresarios preguntaron a los ejecutivos internacionales de las casas matrices de Accenture, Bayer, Oracle y Raizen qué debería lograr la Argentina para ser competitiva. “ Debería considerar tres cosas: estabilizar la economía, bajar la inflación y regularizar las distorsiones del tipo de cambio. La seguridad financiera reglamentaria también será clave para sostener una inversión a largo plazo. La creación de habilidades y talento es crucial, e invertir en nuevas tecnologías, como en inteligencia artificial (IA)”, dijeron en Accenture. “ La comunidad argentina necesita realmente una liberación de los controles de capitales, reducir las cargas impositivas y dar más previsibilidad en materia de seguridad jurídica ”, dijeron en Bayer.

El diagnóstico también fue compartido por los empresarios locales. Martín Berardi, presidente de Ternium (Grupo Techint) y director de IDEA, analizó que el país “evitó una gran crisis económicas” y que se está “ganando la batalla cultural, que es la importancia del déficit cero para contener la inflación”. También proyectó que se está saliendo de la “recesión inevitable” y que el tema principal es cómo se vuelve a crecer. “Tenemos que insertarnos al mundo a través de los sectores dinámicos que son la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento”, dijo.

Pero advirtió: “ Es difícil exportar más si ponemos retenciones. Es difícil invertir si no hay flujo de capital. Y el tipo de cambio de la economía tiene que tener cuidado de no estar afectando la agregación de valor. Estas son las cosas que tenemos que prestarle atención. También negociando acuerdos de comercio con Occidente, que son economías de mercado, con quienes compartimos valores democráticos, y donde no hay competencia desleal”.

Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina, la empresa que opera las estaciones de servicio Shell, dijo que la Argentina tiene que enfocarse en “tener una estrategia país que sea inteligente, clara, bien comunicada y visible”. Y dijo que tiene que haber “un norte claro”, porque si no el inversor o no se va a comprometer con el proyecto.

“Hay muchas oportunidades para que la Argentina pueda adaptarse a la reconfiguración del comercio global y el Estado tiene que actuar en su rol de facilitador de nuevas relaciones comerciales. Tenemos recursos energéticos muy abundantes y diversos. Estamos en una zona de paz, lo cual nos convierte en un socio muy confiable. P ero tenemos que empezar a eliminar algunos impuestos que son muy distorsivos y que nos dejan afuera de la competencia global . Y no solo me refiero a la reducción de las retenciones, sino que también a impuestos provinciales o municipales, que en los últimos años crecieron sin control y desmedidamente. Han aumentado muchísimo nuestra estructura de costo y con ello hemos perdido mucha competitividad”, indicó.

Por último, Marcos Bradley, director Regional Latam de Syngenta, remarcó que el mundo va a necesitar 40% más de alimentos en los próximos años, justamente es el sector que aporta el 20% del PBI de la Argentina y el 60% del total de las exportaciones. “Hay muchas bases sobre las que construir. Además, esos alimentos tienen que ser producidos de manera sustentable, tienen que ser producidos descarbonizando la industria y la matriz energética, y el agro produce biocombustibles que son también una gran ventaja competitiva. Tenemos una capacidad de adaptación de nuestros productores y la sustentabilidad ya es parte de nuestro ADN. Pero necesitamos, por supuesto, varias cosas. Una es la infraestructura, y no solo mejorar los caminos rurales, por donde la cosecha se mueve, sino trenes y puertos para sacar esta producción al mundo. Necesitamos seguir invirtiendo con políticas de largo y mejorar la conectividad rural: que no solo los pueblos y el interior estén conectados, sino los campos y los productores, para poder gestionar, certificar y digitalizar la agricultura”, concluyó.