Inflación de abril de 2023: fue 8,4% y acumula 108,8% en 12 meses

El Indec confirmó que la inflación de abril fue 8,4%, muy por arriba de las expectativas iniciales del ministro de Economía, Sergio Massa, que prometía a fines del año pasado que el índice de precios comenzaría con un tres por delante para esta altura del año. La variación de precios de los últimos 12 meses alcanzó el 108,8% y la acumulada en el primer cuatrimestre fue de 32%. Se trata del dato de inflación mensual más alto desde abril 2002 (10,4%) y el mayor interanual desde 1991.

El dato oficial estuvo también por arriba de las estimaciones privadas, que proyectaban una inflación de 7,5% para el mes pasado, afectado por la aceleración de los precios de los alimentos y el impacto de la volatilidad financiera en los tipos de cambio paralelos. Desde que comenzó el año, la inflación mensual se fue acelerando, si se tienen en cuenta los datos de enero (6%), febrero (6,6%), marzo (7,7%) y el mes pasado (8,4%).

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el que más impacto tiene en el bolsillo de las personas pobres e indigentes, promedió una suba de 10,1% en abril y acumula un alza de 115% en el último año. Fue el sector qué más variación de precios tuvo, luego de prendas de vestir y calzado (10,8%). En el primer cuatrimestre, los precios de los alimentos subieron 41,2%, muy por arriba del 32% del promedio general.

Ricardo Pristupluk - La Nacion

El área de gran Buenos Aires, a su vez, fue donde más subieron los precios en general, con un alza de 8,6% en el último mes. Luego le siguieron la región pampeana (8,5%) y el noreste (8,3%). El menor incremento de precios fue en la zona de Cuyo, aunque la suba fue de 7,2%.

Con la confirmación del 8,4% de inflación en abril, desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en diciembre de 2019, los precios aumentaron en promedio 448%. La inflación se mantiene en alza debido a la gran emisión monetaria a la que tiene que recurrir el Estado para financiar su gasto, ya que tiene el mercado de crédito cerrado por la falta de confianza en un plan económico.

En el Gobierno ya se anticipaban que la inflación mensual de abril sería alta. De hecho, el Indec intentó postergar la publicación del dato oficial para el lunes, al decir que se violaba la veda electoral de las provincias que tienen elecciones a gobernador este domingo. Finalmente, ante la polémica que desató esa decisión, el ente estadístico dio marcha atrás con la decisión y publicó hoy el informe de inflación.

Hacia delante, las proyecciones privadas esperan una inflación para mayo de 7,4%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central (antes de conocerse el dato de hoy), y que el piso de 7% se mantendrá hasta octubre. De esta forma, la inflación en 2023 superará el 126% y la estimación para los próximos 12 meses es superior al 146%.

El presidente Alberto Fernández admitió hoy a la mañana que hay “un problema muy serio con la inflación, es muy difícil de controlar”, antes de conocerse el dato oficial. El mandatario culpó a la corrida cambiaria, “que llevó el dólar de $460 a quinientos y pico” y a que “esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos”.

“Anoche hablaba con Sergio [Massa] y le decía: ‘Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, el ‘por las dudas’. Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. Sergio ha intentado frenarla de algún modo. En algún momento funcionó y en otro no. Vamos a esperar a que el Indec diga el dato de hoy... No es lo que queremos”, dijo Fernández en Radio 10.