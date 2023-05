Inflación: los rubros que más aumentaron en lo que va del año y en la gestión actual

escuchar

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires reveló esta semana que la inflación en alimentos alcanzaría el 197% de continuar el ritmo actual de subas. El panorama en el corto plazo parece confirmar esa estimación, de lo que dio cuenta el relevamiento semanal de la consultora LCG, que registró incrementos de 3,5% en el rubro sólo en los primeros siete días de mayo . Es el mismo porcentaje que se registro en términos mensuales en noviembre, hace tan solo cinco meses.

La aceleración en los precios impacta en todos los rubros, aunque en algunos lo hace con más virulencia por distintos motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, los servicios regulados que se encuentran atrasados. Lo cierto es que la acumulación de incrementos en los primeros tres meses del año da cuenta de distintos impactos de acuerdo a los sectores que mide el Indec, que hoy revelará el IPC de abril a las 16.

A marzo, el rubro que lideró la suba en términos de inflación acumulada en el año fue Educación, que avanzó 34,6% a nivel nacional (en la Patagonia, por caso, fue de 51,4%). Esto se debe, sobre todo, al incremento a nivel nacional de 29,1% en el tercer mes del año, dados los incrementos que se concentran en el comienzo del ciclo lectivo. En segundo lugar estuvo Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 28,2%. Debido a la incidencia en el índice general y a la sensibilidad que genera en el bolsillo, es uno de los rubros que más preocupa.

Restaurantes y hoteles quedó en tercer lugar en mayores subas, con el 23,2%. También tuvo que ver con las vacaciones de verano, uno de los períodos de más incrementos en el año. En la franja del 20%-30% de subas también estuvieron Bebidas alcohólicas y tabaco (22,2%), Bienes y servicios varios (20,9%), Recreación y cultura (20,7%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (20,6%).

Si se toma como período de análisis la gestión de Alberto Fernández, la inflación acumulada desde diciembre de 2019 es de 424%, según datos de C&T Asesores Económicos. Pero los incrementos no son parejos de acuerdo a los rubros. El de mayor suba fue Indumentaria y calzado, con 630%, seguido de Restaurantes y hoteles, con 527%. Por encima del promedio también estuvieron Alimentos y bebidas, con 480% y las alcohólicas y el tabaco, con 430%.

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó un 250%, y Comunicación, 206%. Estos rubros avanzaron cerca de la mitad que los previamente mencionados dado el congelamiento que hubo durante los primeros años de esta gestión, y que en algunos casos sigue vigente.

“Como verás, hay una dispersión cuando uno mira el largo plazo y una disparidad más grande de precios, pero cuando uno se centra en el último tiempo, todos los rubros de la economía prácticamente están aumentando más parejo y en un ritmo muy elevado, lamentablemente. El Gobierno ha tenido que incrementar también lo que son las tarifas que venían artificialmente congeladas. En una mirada más larga son esos rubros los que probablemente tengan que liderar [las subas] cuando se corrijan los precios relativos”, explicó María Castiglioni, de la consultora.

El gas tiene fuertes subas en mayo archivo - Shutterstock

Respecto de mayo, apuntó que Alimentos sigue “aumentando fuerte”. “Es uno de los rubros más complicados, además por lo sensible que es, por supuesto. Y después tenés los rubros que se aceleraron, sobre todo en el último tiempo, como Indumentaria y Equipamiento de mantenimiento del hogar, que están afectados por las subas de fin de abril y principio de mayo que fueron muy fuertes”, explicó.

Por otra parte, Vivienda tendrá un impacto considerable en el mes en curso debido a las fuertes subas en tarifas de luz y gas, que tendrán un impacto de hasta 90% y 50%, respectivamente, para los 5,3 millones de usuarios de mayores ingresos y para los de nivel intermedio que superen el límite de consumo subsidiado.

Salud se encontrará en torno al 8%, sobre todo debido a los incrementos en medicamentos registrados en el último tiempo. La suba en prepagas también impactará en este sector. El transporte, por otra parte, tenderá al alza debido a que está indexado desde este año.

Castiglioni apuntó a que todos aumentan a un ritmo igual o superior a 7% mensual, lo que los especialistas consideran el nuevo piso de la inflación y que creen que se mantendrá por lo menos hasta octubre, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central para las estimaciones hasta abril.

“Respecto a distintos rubros, Alimentos y bebidas están sistemáticamente por encima, lo que afecta más a los indicadores socioeconómicos. Luego tenés Vestimenta, que también es un rubro que es sensible para la clase media. Y después es, en general, el aumento de precios ya generalizado. Comidas para llevar, por ejemplo, es otro rubro que viene subiendo fuerte. Con lo cual, no es tanto lo que sucede en cada mes en particular, sino que ya es todo el proceso el que nos está preocupando la dinámica que está adquiriendo”, dijo Guido Lorenzo, de LCG.