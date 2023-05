El Gobierno volvió a endurecer el cepo cambiario: el impacto en gift cards y fondos comunes de inversión:

escuchar

Hoy, el Gobierno volvió a endurecer el cepo cambiario. En busca de frenar la salida de dólares de la Argentina y desalentar las posiciones en moneda dura, este viernes el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicaron dos restricciones diferentes que involucran a las gift cards (tarjetas de regalo) que se adquieren fuera del país y a una operatoria que se realizaba para hacerse de dólares MEP.

La primera sorpresa llegó con la Comunicación “A” 7766 del Banco Central. A partir de este viernes 12 de mayo, la adquisición de “tarjetas de regalo o equivalentes de tiendas o locales radicados en el exterior” requerirá de conformidad previa por parte de la autoridad monetaria. Según fuentes de la entidad, son normas que “van surgiendo del perfeccionamiento de las regulaciones”.

Esta categoría se suma a otras operaciones que necesitan previa aprobación para poder cursar los pagos al exterior por el uso de tarjeta de crédito, débito o prepagas emitida en el país, como la adquisición de joyas y piedras preciosas, la participación en juegos de azar y apuestas, o la compra de criptomonedas.

“El BCRA nunca prohíbe, solo obliga a pedir conformidad previa. Si vos querés comprar, por ejemplo, más de los US$200 mensuales, tenés que pedir conformidad previa. Si vos querés pagar una deuda al exterior fuera de la regulación, tenés que pedir conformidad previa. Si el directorio lo autoriza, lo podés hacer. El Directorio analiza el pedido y juzga la conveniencia”, dijeron fuentes cercanas del Banco Central.

El segundo revés del día fue con la Resolución General 960/2023, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. En la normativa, la CNV prohibió la suscripción de cuotapartes con valores negociables en los Fondos Comunes de Inversión denominados en moneda extranjera.

“No se podrá suscribir en especie a los FCI en dólares, es decir, a través de una obligación negociable (ON) o un bono Global o Bonar. Porque son especies liquidables en dólares. Antes, uno podía comprar una obligación negociable y suscribirse con eso a un fondo común de inversión, para luego rescatar los dólares directamente. El que vendía contra ‘D’ no era el cliente, sino el fondo. Una suerte de MEP, aunque no instantáneo”, explicó un operador del mercado.

Noticia en desarrollo.