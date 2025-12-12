Inflación de noviembre: cuáles fueron los productos que más aumentaron

Según el último informe del INDEC, noviembre de 2025 registró un aumento general de precios del 2,4% respecto del mes anterior en el rubro de alimentos y bebidas. Esto representó una contribución clave a la inflación general, que aumentó un 2,5%.

Al igual que en octubre, las frutas registraron los mayores incrementos. Los limones experimentaron un aumento mensual del 30,4%, el más alto de noviembre. Es una fruta que suele tener un alto componente estacional. De manera similar, las manzanas deliciosas registraron un alza significativo del 19,2% con respecto a octubre.

En el caso de la carne, el asado fue el corte con la mayor suba dentro de esta categoría, con un aumento del 13% desde octubre. La nalga y el cuadril exhibieron una variación comparable, con incrementos del 10,2% y del 9,4% respectivamente.

Las carnes procesadas también se vieron afectadas, aunque de manera más moderada, con aumentos del 1,9% en las salchichas y del 1,8% en el salame. Dentro de esta misma categoría, el único producto que bajó de precio fue el pollo entero, que registró una caída del 1%, tras una baja previa del 1,1% en octubre.

En lo referente a las verduras, la mayoría mostró aumentos y el zapallo anco fue el que más subió dentro de la categoría, con un 14,8%. No obstante, esta misma categoría incluye el producto que más descendió, el tomate redondo, que registró una caída del 26,5%.

La inflación de los productos lácteos resultó menos predecible este mes. La manteca y la leche en polvo entera registraron las subas más marcadas del grupo, con aumentos del 4% y del 1,8% respectivamente. A la vez, la leche fresca entera, el yogur firme y los huevos de gallina bajaron sus precios en comparación con octubre. Este último fue el producto con la mayor caída, del 2,1%.

La inflación de los productos lácteos resultó menos predecible este mes. Daniel Basualdo

En cuanto a las bebidas alcohólicas, el vino presentó un leve aumento mensual del 0,1%, mientras que el litro de cerveza registró un incremento más significativo, del 3,1%.

En total, solo siete de los cincuenta y nueve productos relevados por el INDEC bajaron de precio este mes. Estos fueron el arroz blanco simple, el pollo entero, la leche fresca entera en bolsa, el yogur firme, los huevos de gallina, el tomate redondo y las arvejas secas remojadas.

En términos regionales, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas afectó con mayor intensidad a Cuyo, que registró un aumento promedio del 3,4% respecto de octubre. La Patagonia fue la región menos afectada, con un incremento del 2,1%, mientras que el área metropolitana de Buenos Aires registró una suba del 2,8%.