Inflación de noviembre: el IPC de la ciudad fue de 2,2% y marcó una aceleración tras las elecciones

La inflación en la ciudad de Buenos Aires creció tras las elecciones legislativas. Dinamizada por ajustes en rubros sensibles, como las tarifas, el esparcimiento y el transporte, el IPC porteño marcó el mes pasado 2,4% y llevó a la inflación acumulada en 11 meses de 2025 al 28,3%.

Son datos publicados hoy por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que marcan una aceleración en noviembre de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 2,2% de octubre. En la medición interanual, el alza del costo de vida acumulada es del 32,6%.

Según el relevamiento, hubo mayor presión inflacionaria sobre el segmento de los rubros regulados (2,7% en el mes) que entre los estacionales, cuyo ajuste en noviembre fue del 0,9% en promedio. Sin considerar estos dos componentes, la inflación núcleo en la ciudad de Buenos Aires en noviembre fue del 2,5%, y quedó en el 34,7% interanual.

Los alimentos en noviembre aumentaron un 2,2% en promedio, según el ente estadístico porteño JUAN MABROMATA - AFP

Por otra parte, el alza de precios fue ligeramente mayor entre los servicios (2,5%) que entre los bienes (2,3%).

El dato de inflación porteña es el primer número oficial sobre la dinámica de los precios en noviembre. Mañana se publicará el IPC nacional del Indec que, de acuerdo con las estimaciones de consultoras privadas, rondará el 2,3%. Así lo indicó, por ejemplo, la encuesta entre bancos y consultoras que difundió el BCRA en su último Reporte de Expectativas de Mercado (REM).

De acuerdo con los datos del Idecba, la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor relevancia dentro de la canasta de precios que releva el organismo, tuvo en el mes un ajuste del 2,2%. En los últimos 12 meses acumula un ajuste del 28,7%, casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la inflación promedio.

Según el informe oficial, esta categoría explicó 0,39 puntos porcentuales de la inflación del mes. “Los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%)”, explicó el organismo. En sentido inverso, hubo una caída del 5,1% en el mes en el precio de verduras, tubérculos y legumbres.

El mayor impacto sobre el IPC porteño en noviembre provino del segmento Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que comprende a los servicios públicos, el costo del alquiler y las expensas, entre otros gastos. Según el relevamiento oficial, el aumento promedio en el mes fue del 2,5% (36,5% interanual), con un efecto de 0,49 puntos porcentuales en la inflación del mes.

De acuerdo con el Idecba, los principales ajustes estuvieron justamente en el valor del alquiler y los “gastos comunes por la vivienda”. También fueron relevantes los ajustes de tarifas en el servicio de luz y gas.

Otra categoría con aumento por encima del promedio de la inflación fue el de transporte, que tuvo un ajuste del 2,9% (32,4% interanual) y explicó 0,31 puntos porcentuales del IPC del mes. Dentro de este segmento, el impacto más relevante fue el del aumento en el precio de combustibles y lubricantes, además del incremento en el valor de venta de los autos 0km. Según el Idecba, hubo una caída en el precio de los pasajes aéreos que restó presión sobre el promedio de este rubro.

Con un 4% de aumento en el mes (37,8% en el mes), la categoría recreación y cultura fue la de mayor variación en noviembre. Esta cifra se dio “como resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales”, detalla el informe oficial.