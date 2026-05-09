Los granos “duermen” el sueño de los justos en materia de precios

En otras épocas de la historia, situaciones como las que están aconteciendo a nivel mundial, que son de público conocimiento y llevaron a los precios del petróleo a superar los 100 dólares por barril, hubieran generado movimientos al alza en los precios de los granos muy por encima de los actuales. Tomando una serie histórica de más de 35 años, la correlación entre los precios de la soja y del petróleo se ubica en 0,78, lo cual explica una conexión muy fuerte entre ambos productos. Para que tengamos una idea, cada vez que el precio del “oro negro” superó los 90 dólares por barril, la oleaginosa en Chicago superó los 500 dólares por tonelada en términos nominales. Al momento de redactarse la presente columna, las cotizaciones de la soja disponible en Chicago se ubicaban en los 430 dólares por tonelada. Claramente, los granos se encuentran demorados, aunque las correlaciones tomadas en los últimos 36 meses, muestren números no tan optimistas. Resulta extraño, dado que actualmente el uso de biocombustibles está mucho más en auge, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia, tanto el biodiésel o diésel renovable y el bioetanol, se ubican por debajo del valor de los combustibles fósiles. Claro está, que los aceites vegetales son los que más fuerte incrementaron su valor, pero en el caso de la soja, por ejemplo, la participación del óleo en el precio del poroto es relativamente baja (cercano al 20%). El girasol y la colza, están mucho más expuestos a las subas del petróleo.

Para colmo, en la Argentina, además, estamos en pleno momento de la cosecha de granos gruesos en donde la estacionalidad de precios se hace sentir. Por tal motivo, no estamos “copiando” la mejora de los precios internacionales que, como ya comentamos, tampoco están correlacionando como históricamente lo hacen con el petróleo.

Más allá de los “fundamentals” propios de cada grano y lo que puede decir el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) en su próximo reporte del martes próximo (muy importante sin duda), existen ciertos riesgos, que son bastante palpables si se dieran algunas condiciones. En este sentido, hay bastante consenso en que de continuar el conflicto en Oriente Medio y los valores de los commodities energéticos se sostuvieran o aumentaran respecto de las cotizaciones actuales, los granos deberían “despegar”. Pero, la moneda está en el aire y todo puede cambiar. Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, podría ocurrir entre gallos y medianoche y tomarnos por sorpresa. Es en ese contexto, la enorme posición que tienen compradas netas los fondos de inversión en Chicago (sobre todo en poroto de soja, aceite y harina), podría transformarse en un lastre demasiado pesado, al menos en el corto plazo.

Por otro lado, muchos analistas energéticos internacionales sugieren que con todo lo que pasó, difícilmente las cotizaciones del petróleo vuelvan a los valores previos al inicio del conflicto. Ya no sólo dependemos de Donald Trump, sino que ahora también dependemos de lo que quiera hacer Irán. Para seguir con atención.

El autor es socio de Nóvitas SA