Inflación. El Gobierno autoriza aumentos de hasta 4,5% en Precios Máximos

Luego de las advertencias de las empresas privadas por su rentabilidad, la suba de sus costos de producción, y un posible desabastecimiento, y tras un congelamiento de cuatro meses, el Gobierno autorizó aumentos de hasta 4,5% en los precios en aproximadamente 23.000 variedades de productos que se venden en supermercados, almacenes y mayoristas.

Pese a que en el último cuatrimestre subieron el dólar oficial -mucho menos que el alternativo- y sin tener en cuenta el incremento de otras variables en las estructuras de costos de las empresas, la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español mantenía sin cambios los valores de 2300 productos (23.000 variedades) al 6 de marzo en base a la resolución 200 de Precios Máximos del 30 de marzo. La misma aún regirá ahora con alzas hasta el 31 de agosto. La medida había sido tomada como una respuesta a la pandemia.

El 1º de julio se había decido la tercera prórroga sin cambios del congelamiento de precios, pero con una ventana de negociación. El Gobierno había puesto en funcionamiento la resolución de Precios Máximos el 20 de marzo pasado. El 20 de abril fue la primera renovación y el 20 de mayo, la segunda, que duró hasta el 30 de junio. Pese a que los precios no variaban, en la última prórroga había instado a las empresas "a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente resolución".

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Productivo ya había aceptado -luego de los reclamos empresarios- la revisión de los precios. Esta opción había quedado formalizada en la resolución 199 publicada también a comienzos de mes. Según el Gobierno, las empresas privadas estaban reclamando aumentos en los precios de entre 15% y 20%.

En las empresas no confirmaron esos reclamos ante la consulta de este medio. "El pedido depende del incremento de la estructura de costos de cada producto o empresa, pero no creo que estén pidiendo que les den eso, aunque ese fuera el impacto real, porque es de imaginar que eso no se lo iban a van a dar", dijeron desde una cámara al tanto de las negociaciones.

Los congelamientos se controlan en base a la ley de abastecimiento y de defensa al consumidor que hacen cumplir los inspectores que el Ejecutivo pone en la calle. Algunos otros ministerios, como el de Ambiente, habían tenido que prestar personal para esto.

Según informó el Gobierno, la Secretaría de Comercio Interior dispuso una actualización de entre 2 y 4,5% para los precios máximos, pero además incrementó hasta 6% los productos incluidos en otro programa lanzado por el kirchnerismo y mantenido por el macrismo: Precios Cuidados. Este último programa además fue ampliado, según indicó Comercio Interior.

"La actualización responde al diálogo con los distintos sectores productivos y es el resultado del análisis de la información sobre el incremento de costos que presentaron las empresas", informaron en el Ministerio de Desarrollo Productivo. La decisión oficial se da en momentos en que crecen algunas internas entre diferentes facciones en el oficialismo por la relación que el Gobierno debe mantener con los empresarios privados.

Según informaron en Desarrollo Productivo, los aumentos en las categorías de los Precios Máximos serán del 2% en sopas, caldos, puré, aderezos, condimentos y snacks; 2,5% en productos de limpieza del hogar y alimentos congelados; 3% en lácteos, frescos, conservas, endulzantes y encurtidos; 3,5% en cuidado personal; 4% en harinas, fideos, galletitas y panes, bebidas, aceites, arroz y legumbres; y del 4,5% en infusiones.

Además, la Secretaría de Comercio Interior dispuso una actualización del Programa de Precios Cuidados, con subas promedio del 5% y la incorporación de 44 nuevos productos que amplía la lista a 351 artículos. "El programa está vigente desde el 6 de enero y si bien preveía una actualización trimestral, esa instancia quedó suspendida en el mes de abril como consecuencia del impacto de la pandemia del Covid 19", indicaron.

La actualización, dijeron, fue acordada con los productores en base a las estructuras de costo y varía según el rubro. Así, el aumento en artículos de almacén, panificados y perfumería es del 6% en promedio, pero en limpieza y carnes procesadas y embutidos es del 4% promedio. De esta manera, los artículos incluidos dentro del programa habrán registrado una suba promedio del 5% entre enero -última actualización de precios del programa- y octubre próximo.

Algunos ejemplos que dio el Gobierno de los incrementos son: la Harina 0000 Morixe pasó de $33 a $35,97; los fideos guiseros Canale de $33 a $35,30; el arroz Gallo oro de $43,5 a $46,55; el queso crema Milkaut de $110 a $114.95 y la lavandina Ayudín de $37,5 a $40,1.

A la lista de Precios Cuidados se sumaron 44 nuevos productos que incluyen artículos sanitarios esenciales, de limpieza e higiene personal que "buscan colaborar con los cambios en el consumo que surgieron como consecuencia de la emergencia sanitaria", indicaron. Por eso, se agregaron tres variedades de alcohol en gel; tres de jabón líquido, cuatro de tocador y dos de talco corporal y además se sumó una variedad de lavandina y una de desinfectante.

En el rubro alimentos se incorporaron cinco variedades de fideos, tres de pastas frescas (ñoquis y ravioles), queso untable, queso pategras, dulce de leche, cuatro variedades de infusiones (yerba, té, café), tres nuevas variedades de galletitas, jugos en polvo, condimentos y legumbres. También se sumaron al programa creado por Axel Kicillof otros artículos de higiene personal. Más detalladamente, una variedad de tampones y una de toallitas femeninas.

Según indicaron en la Secretaría, al programa se sumaron empresas proveedoras como Cabrales (café), Morixe (pastas), South Seeds SA, Casamen, Babasal, Evovita (jabones), Fadial, Algabo (talcos), JVA Swiss, Inalpa (legumbres) y José Guma.

"En los primeros seis meses de vigencia de la nueva versión de Precios Cuidados, entre enero y junio, se evidenció un alto nivel de cumplimiento del programa en todas las bocas de expendio, tanto de abastecimiento, señalética como de los precios acordados", estimaron.