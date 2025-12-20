Inflación mensual: ¿hasta cuándo comenzará con 2?

Según el Indec, entre octubre y noviembre pasados, en promedio los precios al consumidor aumentaron 2,5%, “por encima de lo que esperaba el mercado”. ¿Qué mercado?, pregunté. En realidad, superó lo esperado por el promedio que había surgido de la encuesta que el Banco Central realiza entre consultoras que efectúan pronósticos. Las estimaciones privadas se habían ubicado entre 2,3% y 2,4%, de manera que hacer una teoría de una décima de punto porcentual, bordea la ridiculez. Ésta no es la cuestión, para el tomador de decisiones: la cuestión es si el Poder Ejecutivo Nacional piensa hacer algo al respecto.

Sobre el particular, consulté con el inglés Joseph Shield Nicholson (1850 - 1927). Según William Robert Scott, enseñó en Edimburgo. Perteneció a la vieja escuela de los profesores escoceses, que se dedicaban a sus estudiantes durante el invierno, no sólo preparando y dictando las clases, sino también estimulándolos y cultivándoles el entusiasmo; ocupándose entre abril y septiembre de sus propias investigaciones. Siempre conservó el toque tradicionalmente escocés, que consiste en que todo lo que se piensa y se analiza con nitidez, se puede expresar claramente. A diferencia de Adam Smith, era un maestro de la concentración. Nicholson explica que, como en la época de Smith el análisis económico era una novedad, había que analizar la cuestión desde muchos ángulos; pero que una vez que el campo se sistematizó, se podía ir directamente al punto. Había dos Nicholson: el de los textos, nítido, y el de la conversación y las clases, mucho más colorido.

– La Primera Guerra Mundial fue muy importante para usted.

– Fue como un llamado de trompeta. Sentí que tenía un deber patriótico que cumplir. Pensé que la fundamental posición moral durante una guerra es que se esperaba que todo el mundo tuviera que sacrificarse en el plano material, y que era un grave error pensar que dichos sacrificios podrían ser iguales en el plano individual.

– En Inflación, publicado en 1919, usted se pronunció sobre una cuestión entonces importante.

– Critiqué el estándar de papel moneda que Inglaterra adoptó luego de la Primera Guerra Mundial, prefiriendo retornar al patrón oro que existía en 1914. A la paridad entonces existente, porque no había que estafar a aquellos que habían financiado la guerra comprando bonos no indexados, quienes al cobrar debían poder mantener el poder adquisitivo.

– La cuestión se dirimió en una famosa cena.

– Así es. El 17 de marzo de 1925 el entonces ministro de finanzas Winston Churchill (sic) invitó a una cena a Otto Niemayer y a John Maynard Keynes, para que argumentaran; el primero a favor de volver a la paridad de preguerra, el segundo en contra. Luego de lo cual Churchill se inclinó por la postura de Niemayer y lo único que le quedó a Keynes fue escribir un ensayo titulado “Las consecuencias económicas del Señor Churchill”. Francia, frente a una situación parecida, de la mano de Raymond Poincaré honró la deuda pública, pero sin reducción de precios de los bienes, lo cual implicó graves pérdidas reales para los tenedores de títulos.

– Según la estimación oficial, los precios al consumidor en promedio aumentaron 2,5% entre octubre y noviembre pasados.

– Lo cual no sorprendió a nadie, porque las estimaciones privadas habían anticipado 2,3% y 2,4%. Estamos delante de un nuevo caso donde la referida publicación fue noticia pero no generó ninguna novedad; distinción importante porque las novedades, al no coincidir con las expectativas, son las que modifican las decisiones.

– Más importante que el dato de noviembre pasado es el hecho de que, con excepción de mayo de 2025, desde hace un año la tasa de inflación mensual comienza con 2. ¿No era que la emisión de pesos se paró y la inflación es un fenómeno monetario?

– Como no hay nada más difícil que explicar causalmente un hecho, en su país el debate sobre las causas inmediatas y mediatas de la tasa de inflación viene por lo menos desde la década de 1950. El oficialismo sostiene que los cambios en el ritmo de emisión monetaria generan modificaciones en la tasa de inflación con un rezago de 18 meses, copiando lo que Milton Friedman y Anna Schwartz afirmaron en 1963, con respecto a Estados Unidos; y más importante todavía, que las vicisitudes políticas redujeron la demanda de pesos, y a pesar de la contundencia del resultado electoral, la repesificación de las carteras se está produciendo de manera lenta.

– Del otro lado se reflotaron teorías que vinculan la inflación con el tipo de cambio.

– Entre otras, pero para quien tiene que adoptar decisiones, la cuestión no se plantea tanto en el plano doctrinal, sino que busca responder la siguiente pregunta: ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo Nacional, a la luz de esto? Descontando que estaría más contento si la tasa de inflación mensual comenzara con 1, o no le digo nada si comenzara con 0. Pero para la toma de decisiones el plano de los instrumentos es mucho más importante que el de los objetivos, que parecen anhelos de tipo general.

– Lo escucho.

– Ignoro lo que piensa hacer, y probablemente ni ellos lo sepan. De manera que lo que voy a decir es importante, pero por la negativa.

– Lo sigo escuchando.

– Ni el presidente de la Nación, ni su ministro de economía están mostrando desesperación al respecto; y si están recibiendo presiones del ala política del Gobierno, se las bancan.

– ¿Por qué es importante que no estén desesperados?

– Porque la desesperación, entendida como “bajar, aunque sea de un hondazo” la tasa de inflación, implicaría comprometer la credibilidad de la gestión y comenzar a tener el tiempo en contra. Ejemplos: dibujar los índices que elabora el Indec; prohibir la exportación de algunos productos, para abatir los precios por la necesidad de venderlos exclusivamente en el mercado interno; o congelar los precios de algunos productos. Espero no estar mal informado, pero no veo a las autoridades actuando, o pensando, de esta manera.

– ¿Estamos condenados a vivir con inflación?

– En economía no es profesional hablar de “condena”, o de inexorabilidades. La política económica es una interacción continua entre integrantes del sector privado que tienen sus expectativas y sus susceptibilidades, y autoridades que tienen sus ideas generales pero, sobre todo, sus limitaciones operativas.

– Por eso se dice que el óptimo es lo mejor de lo posible.

– Efectivamente. La historia enseña que cuando las autoridades quieren forzar resultados utilizando atajos, no solamente no consiguen lo que se proponen sino que terminan con realidades peores que las que existían antes de comenzar a actuar. Es importante que, en materia de inflación, el Poder Ejecutivo Nacional no se desespere.

– Don Joseph, muchas gracias.