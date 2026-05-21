PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en junio de 2026 con el aumento, bono y aguinaldo confirmado

Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), pueden consultar con exactitud cuánto cobran por las pensiones de junio 2026. En el sexto mes del año, los haberes tienen un aumento según el último dato de la inflación, y a ese monto se le suma el bono y el aguinaldo.

La Anses difundió el calendario de pagos del mes Freepik

De esta manera los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo junio Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $201.659,00 $ 674.976,99 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $1.356.974,09 $4.070.922,27 PUAM $322.654,39 $70.000 $161.327,20 $553.981,59 PNC (Invalidez/Vejez) $282.322,60 $70.000 $141.161,30 $493.483,90

Cómo es la entrega del bono previsional de junio

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99.

Los montos de los haberes de la Anses de junio Shutterstock - Shutterstock

Quiénes cobran las PNC

De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.