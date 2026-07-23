Inocencia Fiscal 2: una por una, las claves del nuevo proyecto para sacar los dólares del colchón que presentó el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes.

Caputo anunció el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca captar ahorros en dólares

Durante la presentación, el funcionario defendió la iniciativa como una herramienta para “formalizar la economía” y así destrabar el crédito. Calificó como un “muy mal negocio” el atesoramiento de efectivo fuera del sistema y ejemplificó que un capital de US$100.000 colocado hace 20 años al 6% anual ascendería hoy a US$320.000. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, existen aproximadamente US$170.000 millones fuera del circuito formal, frente a un stock de depósitos en moneda extranjera que ronda los US$40.000 millones.

En ese sentido, el ministro insistió en que el espíritu de la ley original —aprobada por el Congreso— no cambia. La novedad son los ajustes técnicos que surgieron del trabajo con los tributaristas tras detectarse dudas entre asesores impositivos. “El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, planteó.

Las claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para sacar los dólares del colchón que presentó el Gobierno

Reunión de Caputo con los tributaristas referentes del país

Aún no se pudo acceder al texto que se presentará este jueves en el Congreso. Durante la conferencia de prensa, tres tributaristas convocados por el equipo económico detallaron los puntos salientes de la normativa:

Modificación de la ley de Inocencia Fiscal : la iniciativa no crea un nuevo blanqueo de capitales, sino que modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025. Hasta el momento, hubo más de 330.000 contribuyentes que se adhirieron al régimen de Declaración Jurada Simplificada, y desde el Gobierno notaron que hubo un “fuerte impulso” en el último mes. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas, mientras que unos 99.000 casos permanecen en estado de borrador, aún sin presentar.

: la iniciativa no crea un nuevo blanqueo de capitales, sino que modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025. Hasta el momento, hubo más de 330.000 contribuyentes que se adhirieron al régimen de Declaración Jurada Simplificada, y desde el Gobierno notaron que hubo un “fuerte impulso” en el último mes. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas, mientras que unos 99.000 casos permanecen en estado de borrador, aún sin presentar. Eliminación de límites patrimoniales y de ingresos: Se suprimen los topes de un patrimonio menor a $10.000 millones y los ingresos menores a $1000 millones para acceder al blanqueo. Ahora, la única condición para ingresar al régimen simplificado de Ganancias es tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional, ampliando significativamente el universo de beneficiarios del “tapón fiscal” de la ARCA. La ampliación alcanza tanto a contribuyentes como a funcionarios y exfuncionarios.

El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal no implica un nuevo blanqueo, sino que se amplia las condiciones de acceso Freepik