Inteligencia artificial: el líder de Nvidia para América Latina habló sobre el potencial de la Argentina y reveló qué está atrayendo inversiones al país

Es el primer día del Web Summit Rio 2026, la mayor conferencia de tecnología de Sudamérica, y Marcio Aguiar camina del centro de prensa al escenario principal del evento. Allí ofrecerá una charla ante un auditorio colmado de ejecutivos, inversores y periodistas de todo el mundo.

Hace más de 14 años que Aguiar forma parte de Nvidia, la compañía tecnológica más valiosa del planeta, con sede central en California, Estados Unidos. Actualmente dirige la división Enterprise en América Latina y lidera iniciativas que llevan innovación tecnológica a las corporaciones mediante las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial.

Tras su exposición, Aguiar conversó en exclusiva con LA NACION sobre algunos de los desafíos más relevantes de la industria: el desarrollo de la tecnología en Latinoamérica, el potencial de la Argentina, el rumbo que tomará Nvidia en los próximos años y la estrategia de la empresa para sostener su liderazgo.

-¿Qué país de América Latina creés que está mejor posicionado para aprovechar la revolución de la IA en los próximos años y por qué?

-Bueno, es una pregunta excelente, pero lo que tenemos que mirar es que cada país tiene un nivel de necesidad de desarrollo de la IA diferente. Que la IA se aplique a varias industrias no quiere decir que los países más pequeños no tengan una ventaja en su adopción. Lo hemos visto, por ejemplo, en países como Chile... Chile viene invirtiendo mucho en poder de cómputo a través de las universidades, tiene mucho para atender la demanda de minería. El volumen que genera Brasil en términos de compras, de poder de cómputo, es mucho más grande que el de Chile, pero vemos un Brasil mucho más concentrado en el área de oil & gas, de petróleo, porque es una industria muy fuerte en Brasil, y también en minería. En México hemos visto mucha inversión en el área de manufactura, y obviamente todos los países tienen de alguna manera inversión en el área de salud.

“Hay mucha inversión que está empezando a llegar a la Argentina”

En el caso de la Argentina estamos escuchando de más centros de datos que quieren construir allá. Hay mucha inversión que está empezando a llegar al país por parte de inversores extranjeros, porque hay también un buen área, por ejemplo, en la Patagonia. Ahí entra un poco el tema de la distancia de esos data centers para atender la demanda en otras regiones.

Lo que vemos es una mezcla de países que están haciendo inversiones. Hay muchos proyectos también en Colombia, algunos empezando en Uruguay y empieza a aparecer ahora un poco Paraguay, porque tiene mucha energía hídrica y quiere atraer las inversiones de las compañías multinacionales. O sea, es una región que está creciendo. Yo creo que si fuéramos a destacar a cada país no vamos a tener nunca uno tan grande en términos de población y de número de proyectos como México y Brasil, que son los más grandes, pero hemos visto países menores con mucha más visión de innovación.

-¿Cómo ves la capacidad de América Latina para explotar la IA en comparación con los modelos más importantes, que hoy están en China y en Estados Unidos?

-Yo creo que por el nivel que estamos viviendo ahora no hay una necesidad de que una región cree un modelo de lenguaje. Por ejemplo, hemos visto en Chile una iniciativa regional llamada Latam GPT, pero eso requiere mucha inversión. Entonces, yo creo que la región debería enfocarse más en utilizar las herramientas que existen y en desarrollar productos específicos para la región. O sea, tomar un modelo de lenguaje universal, adaptarlo para nuestra cultura y no pensar en “voy a hacer todo de cero” porque, mientras piensan en hacer todo de cero -que es posible-, los que ya desarrollaron van a estar mucho más adelantados. Y la pregunta es: ¿vamos a tener condiciones comerciales de seguir desarrollando al nivel de competir con los que salieron adelante? Yo creo que lo ideal es enfocarse en desarrollar productos finales que atiendan la demanda de la población de cada país y no intentar competir en ese nivel.

Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de Nvidia para Latinoamérica, en el Web Summit Rio 2026 Web Summit Rio

-En términos generales, ¿las empresas hoy están generando valor real con la IA o siguiendo una tendencia? Se habla mucho de la “burbuja de la IA”. ¿Cuánto hay de cierto en esto?

-Bueno, es difícil de mensurar. Lo que hemos visto desde el punto de vista de Nvidia es que siguen creciendo nuestras ventas trimestre a trimestre, desde hace ya más o menos cinco años. Entonces, desde ese punto de vista sí, las compañías se están adaptando y están teniendo retorno de inversión. Pero a cada momento, cada seis meses, por decir, surgen nuevas técnicas de IA, y ahí es donde entra el desafío de mensurar: “¿Cuánto le trae esa nueva técnica -por ejemplo, la IA agéntica- a mi negocio?“. Pero la técnica de visión computacional ya me trae retorno de inversión, la de machine learning ya me trae retorno de inversión. Lo que no hay es una métrica única para determinar eso.

Las compañías se están adaptando y están teniendo retorno de inversión

En las interacciones que tenemos con los clientes no vemos a ninguno diciendo: “Mirá, voy a parar de hacer inversiones porque no estoy viendo retorno”. Lo que hemos visto es que hay un mejor control de qué se pone en cada negocio. Creo que se dejó atrás una fase más superficial para empezar a evaluar si aquello en lo que se invierte tiene sentido para un negocio o todavía no. Yo creo que ese es el pensamiento que tiene que tener una corporación: entender cuáles son las áreas de su negocio y cómo aplicar la IA para que le traiga retorno.

-¿Cómo imaginás el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos cinco años?

-Dentro de Nvidia no pensamos tan lejos. Imaginamos el próximo año, porque desde que la IA generativa fue descubierta abrió un montón de posibilidades para que podamos generar nuevos datos a través de los que tenemos hoy. Entonces, es todo muy amplio y todo cambia muy rápido hoy en día. Obviamente vamos a ver a las corporaciones mucho más automatizadas, recogiendo todas las técnicas de IA, principalmente la IA generativa, la agéntica, la perceptiva... y lo que vamos a ver es una nueva fuerza laboral, mucho más acostumbrada a recoger esos conceptos para tornar su trabajo más asertivo y más eficiente.

También hay discusiones que ya estamos viendo de la IA física, que va a seguir evolucionando. Esa construcción, para que lleguemos en cinco años a tener mucha más automatización, ya empezó hace cinco o seis años. Es simplemente una evolución de una técnica a la otra, pero aprovechando toda el área de innovación.

Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de Nvidia para Latinoamérica, en el Web Summit Rio 2026 Oisin McHugh / Web Summit / Spor

-¿Y cómo ves el futuro cercano de Nvidia? ¿Creés que será capaz de mantener el liderazgo que hoy tiene como la empresa más valiosa del mundo?

-Bueno, en nuestro ADN está ser vistos como la empresa pionera. O sea, tenemos que hacer siempre algo que otras compañías no han hecho. Entonces, siempre estamos enfocados en cómo explotar nuevos mercados con las técnicas que tenemos ahora. Obviamente, siendo los pioneros y entregando lo que hemos entregado hasta hoy hay una gran probabilidad de que sigamos siendo los primeros, pero nunca estamos trabajando para serlo. Nuestra más grande preocupación es desarrollar y entregar lo mejor para que las compañías puedan desarrollar sus productos. ¿Es bueno ser el primero? Sin dudas, y eso aumenta mucho la presión, pero la presión no mueve nuestro foco de seguir desarrollando nuevas técnicas computacionales, porque tenemos un ecosistema muy grande y cada mes, por ejemplo, vemos que hay nuevas compañías surgiendo, nuevos conceptos e incluso se crean softwares y trabajos en los que nunca habíamos pensado. Entonces, el poder de la creatividad que tienen las compañías y los investigadores es tan grande que nos hace seguir enfocados en optimizar los softwares y en optimizar las arquitecturas de hardware para seguir innovando. La innovación y la capacidad de entregar muy bien nuestra tecnología nos pone donde estamos ahora.

La vanguardia sigue siendo la evolución de la IA agéntica, llegando a la IA física

-¿Y la vanguardia a estas alturas por dónde pensás que se encuentra en términos de IA?

-Yo creo que sigue siendo la evolución de la IA agéntica, llegando a la IA física, donde los robots humanoides se van a comportar de una manera mucho más humana y podrán interactuar mucho más en el mundo en el que vivimos. En eso se seguirá innovando. O sea, el nombre principal es “inteligencia”: es decir que aprende, se torna más eficiente a lo largo de años, y no hay cómo decir que el tope es la IA física. Lo que hemos visto ahora es realmente el uso que se le da a todas las técnicas de IA disponibles, y es una mezcla que trae un poco de machine learning, de visión computacional, de IA perceptiva y de IA generativa con la agéntica. Todo eso va creando nuevas olas de de IA y eso no va a parar, no hay cómo pararlo.