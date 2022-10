Intenso debate entre empresarios y sindicalistas sobre la regulación laboral

escuchar

MAR DEL PLATA.- Acuerdos directos entre empresas y gremios, incorporar beneficiarios de planes sociales con período de prueba ampliado y eliminar el régimen de multas laborales vigentes. Ese orden de prioridades logró mayor respaldo entre ejecutivos participantes del 58° Coloquio de IDEA como herramientas hacia la generación de cambios y nuevas condiciones que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo formales.

Dos paneles con expositores, uno de análisis y otro con protagonistas directos en la relación y regulación laboral, marcaron pasos posibles por un camino de posibilidades que abra más oportunidades, aún en un escenario económico actual difícil a corto, mediano y largo plazo.

“Cedimos”, respondió el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, cuando le preguntaron cómo se alcanzó el acuerdo de hace dos años con la máxima conducción de Toyota, presentado aquí como uno de los modelos a seguir para que las empresas confíen en contratar y el personal encuentre satisfechos sus reclamos.

“Hay que dar la oportunidad”, reclamó María Eugenia Prado, directora la firma tucumana Transporte Fríos del Norte, que contó su experiencia de incorporar beneficiarios de planes sociales a los que -aclaró- debieron enseñarles lo que es tener un empleo. “Horario, jefe, responsabilidades, evaluación”, enumeró, satisfecha con los resultados: “Siguen en la empresa y crecieron”, destacó sobre avances tanto en su desempeño como en calidad de vida para ellos y sus familias. “Se necesita un marco legal desde el Estado para que todos nos animemos”, apuntó y alentó a replicar.

Gabriela Bardín (P&G Argentina), Martín Berardi (Ternium Argentina) y Santiago Nicholson (Nicholson & Cano Abogados), durante el segundo día del 58° Coloquio IDEA en Mar del Plata

De eso, en buena medida, se trató este cierre de segunda jornada de encuentro que desde ayer reúne a casi un millar de empresarios de todo el país en salones del hotel Sheraton Mar del Plata, encuentro que continuará mañana con destacadas participaciones políticas.

El contexto se presentó con algunos números contundentes: desde hace 11 años no crece el empleo privado en el país y sí, en cambio, tuvieron un incremento exponencial los índices de pobreza y asistencia social.

La introducción al tema corrió por cuenta del economista Emmanuel Álvarez Agis, y los ejecutivos Gabriela Bardín (P&G Argentina), Martín Berardi (Ternium Argentina) y Santiago Nicholson (Nicholson & Cano Abogados) y dejó un análisis que luego abriría la interacción con sus pares presentes en el auditorio.

Álvarez Agis insistió en un cambio de modalidad en la negociación de partes involucradas en la generación de empleo. Y advirtió que reunirse no es una solución en sí misma, sino que es clave la actitud con la que se llega a esa instancia. “Hay que ir a esa mesa pensando no qué me voy a llevar hoy sino qué va a poner cada uno para que, si la cosa sale bien, nos empecemos a llevar algo todos”, recomendó como receta en ese duelo de intereses empresas y gremios.

Tres propuestas se presentaron como arietes para abrir el mercado de empleo. Nicholson detalló el negativo impacto de las actuales multas laborales, que reclamó modificar a partir de una regulación del Estado. Berardi se refirió a los acuerdos directos entre partes y también citó el caso Toyota. Y Bardín apuntó a la oportunidad de abrir camino a quienes hoy tienen un plan social y podrían incorporarse al mercado laboral con determinadas condiciones a establecer: períodos de prueba que se extiendan de tres a seis meses, reducción de cargas laborales por un año y posibilidad de mantener el plan en caso que esa relación de trabajo no prospere.

Amena, también a veces filosa desde el sector, fue la mesa final que reunió a Pignanelli; su par de Uocra, Gerardo Martínez; la empresaria Prado y el diputado nacional Martín Tetaz. “Trajeron a un portavoz de la reforma laboral”, dijo el dirigente de la construcción, casi como al pasar, luego de que el legislador hablara de necesarios cambios “más profundos” en la normativa pyme, con ideas de una ley de emergencia laboral para el sector y el reemplazo de indemnizaciones por seguros de desempleo.

A tono con el mensaje de apertura que tuvo este coloquio, también aquí se apuntaló y se ubicó el diálogo en la cima de las opciones para alcanzar los resultados perseguidos. En este caso, creación de empleo más formal.

“El gran desafío es que la gente (por los trabajadores) vea el futuro”, explicó Pignanelli como secreto del acuerdo alcanzado con Toyota, y allí describió particularidades del gremialismo en su lucha ante la patronal: “Para ponernos de acuerdo somos jodidos”, admitió.

Martínez le pidió al sector privado que actúe en marco de “competencia leal”. Y lamentó que la política del país “no esté a la altura de las circunstancias para dar una respuesta a mediano y largo plazo”, por lo que reclamó a esa dirigencia “que deje la discusión de palacete”. “Los que gobiernan y los que están afuera”, aclaró, como para que la crítica derrame a todos por igual. Por eso alentó a empleadores y gremios a dar los pasos necesarios y convenientes para alcanzar acuerdos: “No esperemos nada del Estado, que está paralizado”, afirmó.