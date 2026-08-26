Inversión de US$70 millones: inauguran una nueva terminal del aeropuerto de Salta

SALTA.— Aeropuertos Argentina inauguró hoy la nueva terminal del aeropuerto internacional de Salta, que permitirá incrementar en un 65% la capacidad operativa de la estación aérea. La obra, que costó US$70 millones, forma parte de un proyecto integral de infraestructura que demandará una inversión total de US$110 millones.

La nueva terminal fue diseñada para acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la experiencia de los pasajeros. Esta primera etapa, que comenzará a funcionar mañana, incorpora un nuevo hall principal, 32 puestos de check-in y una ampliación de 650 metros cuadrados del sector de embarque doméstico, además de nuevos espacios destinados a las operaciones del aeropuerto.

En la inauguración estuvieron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; y la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Noelia Ruiz, junto con autoridades, ejecutivos de la compañía y representantes del sector turístico y de la comunidad aeroportuaria.

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

“Es un orgullo para nosotros inaugurar hoy una obra tan importante, porque sabemos que una terminal de este nivel no solo permitirá a los salteños viajar mejor, con mayor confort y servicios, sino que habilita un crecimiento de operaciones que contribuirá a dinamizar el turismo, la economía de la provincia y la región”, dijo Ketchibachian durante el acto.

En tanto, Sáenz agregó que esta obra es la más importante que se está haciendo en el país después del aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque. “Hoy Salta se ha consolidado como el principal nodo aéreo del norte argentino. Concentramos aproximadamente la mitad del tráfico aéreo de la región y el 75% de la conectividad aérea internacional del norte. Y les digo que vamos a seguir gestionando y vamos a seguir tocando puertas para que se haga realidad el aeropuerto en Cafayate”, afirmó.

La ampliación llega en un contexto de crecimiento del movimiento de pasajeros en el aeropuerto salteño. Entre enero y julio de este año, la terminal movilizó 830.859 pasajeros, de los cuales 767.968 correspondieron a vuelos domésticos y 62.891 a vuelos internacionales. El número representa un crecimiento del 2,35% respecto del mismo período de 2025.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con vuelos comerciales regulares operados por Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi, Latam, Copa y Paranair. Las compañías conectan Salta con Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, y también con destinos internacionales como Asunción, Panamá y Lima.

La nueva infraestructura incorpora además una mayor oferta comercial y de servicios. En el área pública de la planta baja funcionarán un drugstore de Open25, un servicio de embalaje de equipaje de Tripstore y, desde septiembre, una nueva cafetería Tostado. También habrá cajeros automáticos del Banco Nación y Banco Macro.

En el área de preembarque doméstico se sumarán ShopGallery y Charter Coffee, con una propuesta que combina cafetería y gastronomía local.

La inauguración de este miércoles no marca el final del proyecto. La siguiente etapa comenzará una vez que toda la operación del aeropuerto haya sido trasladada a la nueva terminal y permitirá completar la ampliación prevista.

Cuando finalice el proyecto, la terminal alcanzará una superficie total de 16.160 metros cuadrados, lo que representa un incremento de 6960 metros cuadrados respecto de la superficie actual.

La segunda fase contempla la ampliación del sector de embarque internacional, la ampliación del área de Migraciones en arribos y una nueva sala VIP de embarque doméstico, entre otras obras.

El proyecto incluye además infraestructura destinada al funcionamiento y soporte de las operaciones aeroportuarias, como una nueva oficina de correos, una subestación eléctrica y un edificio técnico de bombas. También se realizaron trabajos de refuncionalización de vialidades y se construyó un nuevo portal de acceso vehicular.

La obra de Salta forma parte del plan de infraestructura que Aeropuertos Argentina desarrolla junto con el Orsna y la Secretaría de Transporte de la Nación. Según informó la compañía, durante los últimos cinco años destinó más de US$1000 millones a infraestructura aeroportuaria en el país, entre nuevas terminales, pistas y calles de rodaje.

Entre las obras realizadas durante ese período se encuentran la nueva Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan y trabajos de puesta en valor y ampliación en los aeropuertos de Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande y Formosa.