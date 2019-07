Inversiones: las mejores estrategias para pasar las PASO

Es momento de recoger velas y esperar las primarias en dólaresy privilegiandola liquidez; Lete y FCIson algunas opciones,Ibh euismodiat dolor incil dio dunt lum delisisl iusto dipit, sit aci tie eugue rosting ea conseqt at nos nulla feu faci bla alit dio dunt lum delisisl iusto

Mónica Fernández 24 de julio de 2019

Con la maratón electoral en marcha y a punto de llegar a la primera etapa de la carrera, las PASO, conviene repensar y rebalancear las inversiones para atravesar el test sin mayor estrés desde lo financiero.

En las últimas semanas se vieron rebotar precios de activos, bonos y acciones, bajar el riesgo país y apreciarse el peso. ¿Hasta cuándo seguir bailando? "Creemos que puede ser hora de tomar ganancias tras el rally en los activos en general y el famoso carry trade de las últimas semanas", aconseja Anna Cohen, presidenta del Grupo Cohen, y aclara que "si bien pueden sostenerse unos días más (las subas de precios), corren con la probabilidad de cortarse súbitamente con un resultado negativo para el actual gobierno". "Teniendo concentrado el resto de nuestros patrimonios y actividades laborales en la Argentina y en pesos, tiene sentido dolarizar la porción financiera de nuestros activos, al menos hasta tener más claro el panorama de los próximos cuatro años", postula la ejecutiva.

Jacquelin Maubre, CEO de Asset Management de BNP Paribas, aclara primero que las recetas generales no son buenas para todos los perfiles de ahorristas, pero sí ciertas pautas generales para moverse con más conocimiento en estas arenas pre y post-PASO. "Un escenario electoral lo que seguro produce es, en primer término, alta volatilidad. Es decir, una importante variación en el nivel de los precios de los activos financieros y, consecuentemente, incertidumbre e incomodidad para los inversores. Dicho esto, lo cierto es que no existe una respuesta absoluta frente a la dicotomía dólar vs. pesos, sino que existe una respuesta apropiada para cada inversor. Cuanto más conservador es el individuo, el refugio en una moneda dura, como el dólar, seguramente logre generarle un mayor grado de confort", explica Maubre. "Si el inversor busca proteger su capital, esta es una forma apropiada de hacerlo. El costo es el menor retorno que naturalmente se obtiene en este tipo de activos", aclara.

No descarta, según el perfil, quedarse en pesos: "Las inversiones en pesos presentan el fuerte atractivo de las altas tasas de interés, y para aquellos que buscan mayores rendimientos y que tienen erogaciones de caja en pesos esta opción resulta muy conveniente".

"Lo principal es conformar un portafolio que sirva para proteger el capital, dado que la volatilidad se va a ir incrementando a medida que nos acerquemos a la elección. Para ello, la cartera debería contar con una dolarización alta (entre 70%-80%), con instrumentos de muy baja duration", recomienda Mariano Cosentino, portfolio manager de MegaINVER.

Su mix: Lete en dólares con vencimiento hasta octubre que rinden cerca del 3% en dólares y un fondo común de inversión en pesos con rescate en 24 horas compuesto mayormente por liquidez, obligaciones negociables y fideicomisos. "Para inversores más tolerantes al riesgo, una alternativa pueden ser los bonos atados al CER con vencimiento en marzo y abril de 2020 (A2M2 y TC20, respectivamente), con tasas reales cercanas al 30% anual", propone Cosentino.

Jazmín Alcalá, de Central de Fondos, hace foco en la naturaleza de cada ahorrista. "Es muy probable que en el corto plazo veamos nuevamente un escenario de volatilidad, con lo cual el inversor deberá pensar ante todo con qué puede dormir tranquilo". "La realidad es que hay buenas opciones tanto en pesos como en dólares. Es muy probable que para el momento de las PASO las tasas continúen siendo atractivas y los retornos en pesos también, con lo cual estas inversiones serían un gran acierto".

En pesos, la propuesta de Alcalá son los FCI T+1 con retornos superiores a los T+0 y los clásicos plazos fijos. "Estos fondos pertenecen al segmento de la renta fija e invierten principalmente en Lete, Lecap, títulos públicos y también en plazos fijos. Su plazo de rescate puede extenderse hasta las 72 horas".

"Para aquellos ahorristas preocupados por las elecciones y la inestabilidad que esto podría traer a la economía argentina y sus mercados financieros, recomendamos inversiones en dólares de diversificación internacional", avanza la analista de Central de Fondos. "Ofrecemos un portafolio llamado Sin Fronteras, que se compone por distintos fondos en dólares que invierten fuera de la Argentina".

"Para el inversor promedio, lo prudente es destinar una proporción mayoritaria de las inversiones a resguardo, es decir, dolarizadas y en instrumentos de corto plazo", aconseja en la misma línea Anna Cohen. Además de las LETE, "para conseguir más retorno en dólares se puede pensar en los fondos comunes de inversión (FCI) locales que invierten en renta fija de Latinoamérica y Estados Unidos y son una alternativa atractiva para inversores más conservadores", recomienda.

Maubré, de BNP, les levanta el pulgar también a los FCI en estos tiempos de volatilidad electoral. El manejo profesional de las inversiones logra mitigar, en parte, los saltos bruscos. "Los FCI son un vehículo apropiado para quienes buscan manejo profesional, diversificación, y eficiencia de costos", explica la ejecutiva, y pone sobre la mesa dos alternativas para ahorristas que buscan refugio en dólares: Optimum Renta Fija Estratégica y Optimum Global Investment Grade. El primero invierte en bonos corporativos de Latinoamérica; es un fondo conservador cuyo rendimiento estimado se encuentra alrededor de 3,5% anual en dólares. El segundo combina un 75% de bonos corporativos chilenos y un 25% en acciones que siguen al Dow Jones. "Esta fórmula ha probado a lo largo de los últimos años ganarles a la variación del tipo de cambio y a la inflación", subraya Maubré.

Como siempre, en inversiones cada quien debe encontrar la horma que mejor se adapta a su zapato, al momento económico por el que atraviesa y por el tipo de objetivos y/o compromisos financieros que debe asumir en el corto y mediano plazo.