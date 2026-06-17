Inversiones para ganarle a la inflación: qué recomiendan los especialistas

El jueves pasado se conoció que el IPC registró una inflación del 2,1% en mayo. El dato marcó una desaceleración en la suba de precios que se sostiene desde abril y, según las proyecciones, esta tendencia continuaría en los próximos meses. De todos modos, los especialistas advirtieron que las inversiones de corto plazo no ofrecen un rendimiento favorable. Por lo tanto, quienes están dispuestos a asumir un perfil de mayor riesgo pueden apuntar a instrumentos de mediano y largo plazo.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, señaló que “los bonos en el mercado que vencen dentro de 2026 no le ganan a la inflación”, sino que “solo la empatan”. Juan Bialet, gerente de Finanzas Personales de Grupo SBS, explicó que “los instrumentos de tasa fija con vencimientos de entre un mes y un año operan con TEM [Tasa Efectiva Mensual] de entre 1,8% y 1,7%”. De esa forma, se ubican levemente por debajo del último dato de IPC.

Gustavo Araujo, head of Research de Criteria, coincidió en que “la curva de bonos CER exhibe rendimientos negativos hasta marzo de 2027”. Por lo tanto, indicó que, para obtener retornos reales positivos, “es necesario extender el horizonte de inversión más allá de ese punto”.

Ante ese escenario, algunos expertos recomendaron apostar a bonos Duales CER/TAMAR. Son instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional argentino que salieron hace poco tiempo al mercado y poseen vencimientos entre 2028 y 2030. Están diseñados para proteger la inversión frente a la inflación, puesto que pagan el rendimiento más alto entre dos opciones al momento del vencimiento o liquidación de cupones.

Los bonos Duales CER/TAMAR son activos emitidos por el Estado que ofrecen pagar la tasa con mejor rendimiento Archivo

Vale recordar que la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) es el índice diario elaborado por el Banco Central (BCRA) que refleja la inflación minorista y se calcula en base a la variación del IPC. Por su parte, la TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) es el promedio ponderado por monto de los depósitos a plazo fijo en pesos de más de $1000 millones, constituidos a un plazo de 30 a 35 días en el conjunto de entidades bancarias del país. Actualmente, de acuerdo al Central, se ubica entre el 21,4% y el 23,6%.

Colombo destacó los bonos Duales, porque “te paga lo mejor entre inflación o lo que suba la TAMAR”. Además, ayuda a estar cubierto no solo de la inflación, sino también de un posible cambio de tasas de interés. “En momentos de volatilidad, las tasas de interés pueden ser una herramienta para el Gobierno de hacer política”, detalló. Así, ofrecen “doble cobertura” contra la suba inflacionaria y un posible aumento de las tasas.

Puntualmente, Colombo resaltó el título TXMJ0, que se vence en 2030 y te da la opción de pagar inflación +6% o TAMAR +8,5%. “Este activo es para esos inversores que pueden invertir en pesos a mediano y largo plazo, y quieren buscar una opción en pesos que les pueda rendir bien”, señaló.

Araujo indicó que estos instrumentos “aparecen como una alternativa atractiva” para inversores con mayor tolerancia al riesgo. Y detalló: “Estos instrumentos ofrecen cobertura ante eventuales episodios de tensión preelectoral, en los que el gobierno podría verse obligado a convalidar tasas reales positivas en el corto plazo”. A su vez, remarcó que “aseguran un piso de rendimiento de 4,7% anual por sobre la inflación”, lo que puede ayudar a preservar el poder adquisitivo del capital. “En escenarios de estrés monetario presentan retornos potencialmente superiores”, puntualizó. Destacó el título en pesos TXMD8, con vencimiento al 15 de diciembre de 2028.

Otras estrategias

Los especialistas ofrecieron otras opciones de inversión para ganarle a la inflación Cecilia Di Dio - Shutterstock

Bialet sugirió asumir algo de riesgo por duración, pero recomendó optar por bonos CER con vencimiento a partir de marzo de 2027. Ofreció como opción el TZXM7 con vencimiento en marzo de 2027, que paga CER +1,4%; otra alternativa más larga que remarcó es el TZX28, que caduca en septiembre de 2028 y rinde CER +6,5%.

Desde Max Capital evaluaron que, dado que “las tasas de corto plazo continúan ofreciendo rendimientos reales negativos”, es conveniente “una estrategia enfocada en instrumentos de tasa fija en los tramos medio y largo de la curva”, con la expectativa de que continúe el proceso de desinflación. Otra opción que sugirieron son los títulos ajustables por TAMAR, puesto que “se ubican por encima de los bonos CER”.