“Irrecuperables”: los bancos pasaron a pérdida $4,4 billones en créditos

Los créditos “irrecuperables” empiezan a acumularse en el balance de los bancos. A mayo de este año, las entidades financieras dieron de baja de su activo unos $4,4 billones, entre líneas otorgadas en pesos y en dólares que ya no forman parte de sus activos, aunque en algunos casos todavía pueden ser reclamadas por la vía judicial o vendidas por unos pocos pesos a estudios jurídicos o de cobranzas.

Esta cifra equivale aproximadamente a 3,1% del total de los préstamos del sistema financiero, de los cuales $2,9 billones corresponden a líneas de crédito en pesos y $1,5 billones en dólares, de acuerdo con datos procesados por la consultora EcoGo a partir de información oficial del Banco Central (BCRA), y publicado por el diario Clarín.

La clasificación de los deudores que utiliza el BCRA permite dimensionar cómo evoluciona una deuda antes de llegar a ese punto. A partir de la situación 3 comienza a considerarse que existe algún grado de irregularidad: allí se ubican los atrasos de entre 3 y 6 meses. La situación 4 comprende las demoras de entre 6 meses y un año, mientras que la situación 5 corresponde a atrasos superiores a los 12 meses y es considerada “irrecuperable”.

Cuando los bancos llegan a esta última etapa, por normativa tienen que sacar de su activo, aunque se sigue esperando algún tipo de recupero. En muchos casos, la solución es vender la cartera de morosos a un estudio jurídico o de cobranzas, quienes se encargan de intentar cobrar la deuda.

A mayo de este año, las entidades financieras habían pasado a pérdida préstamos por unos $4,4 billones [e]MARTIN ZABALA - XinHua

De acuerdo con la base de la Central de Deudores del BCRA relevada por EcoGo, 54% de la deuda morosa se encontraba en situación 4, es decir, con entre seis meses y un año de atraso. Eso implica que una porción importante de los créditos todavía no llegó al estadio de “irrecuperable”, pero permanece en una zona de alto riesgo.

El número creció de forma vertiginosa en los últimos años. Mientras que en diciembre de 2022 el stock de préstamos que dieron por perdidos alcanzaba los $0,2 billones, un año después aumentó a $0,7 billones y en diciembre de 2024 tocó los $1,5 billones. Con las elecciones legislativas de por medio, lo que disparó las tasas de interés en pesos, este número cerró en $3,2 billones en diciembre pasado.

Programas de refinanciamiento

El aumento de mora llevó a los bancos a armar diferentes programas de refinanciamiento de deudas. En la Ciudad de Buenos Aires, a mediados de julio se lanzó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, el cual permitirá refinanciar a plazos más largos y una tasa fija de hasta 35% nominal anual (TNA).

Además, el Banco Nación anunció ayer que desde principios de este año refinanció 102.505 operaciones por un total de $476.300 millones

Para ingresar, los deudores deberán tener atrasos de entre 60 y 180 días, ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos y compromisos mensuales destinados al pago de deudas que superen 30% de los ingresos del hogar, además de acreditar al menos dos años de residencia en la Ciudad. El programa excluye a personas con determinados bienes, como más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años —salvo que sean utilizados para trabajar—, embarcaciones, aeronaves o activos financieros superiores al monto de la deuda. En paralelo, el Banco Ciudad deberá ofrecer una línea específica para emprendedores y trabajadores no registrados con deudas en la entidad.

Además, el Banco Nación anunció ayer que desde principios de este año refinanció 102.505 operaciones por un total de $476.300 millones, correspondientes a 89.608 clientes. Del total, 64.249 operaciones fueron de personas que ya se encontraban en mora, por $322.600 millones; otras 36.424 correspondieron a refinanciaciones de tarjetas de crédito en situación de premora, por $129.600 millones, y 1.832 a otros casos de premora, por $24.100 millones. El monto promedio de las operaciones se ubicó en torno a los $4,6 millones.