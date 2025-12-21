Itaú BBA consolida su presencia en la Argentina y refuerza su apuesta por el financiamiento de largo plazo

Itaú BBA, la plataforma de banca mayorista y de inversión del grupo Itaú Unibanco, consolida su posicionamiento en la Argentina como un actor clave para el financiamiento corporativo y el desarrollo del mercado de capitales. El banco reafirma así su compromiso con el país y con sus clientes, en un contexto de renovadas oportunidades para la inversión de largo plazo.

Itaú Unibanco es una de las instituciones financieras más relevantes de América Latina, con un valor de mercado cercano a los US$ 80.000 millones y liderazgo regional por volumen de activos. Con casa matriz en San Pablo, el grupo tiene presencia en los principales mercados latinoamericanos y oficinas en Nueva York y Londres, desde donde articula capacidades locales con alcance global, combinando escala, solidez y capacidad de ejecución.

El grupo opera como una plataforma financiera integral que abarca banca minorista y comercial, seguros, gestión de activos y banca de inversión. En el segmento corporativo, Itaú BBA concentra la oferta mayorista de banca mayorista y banca de inversión, con soluciones en financiamiento corporativo y estructurado, mercados de capitales (DCM y ECM), fusiones y adquisiciones, tesorería y comercio exterior. En los últimos años, la entidad ha consolidado un liderazgo sostenido, con destacadas posiciones en rankings de emisiones y asesoramiento en transacciones estratégicas.

En la Argentina, Itaú Unibanco S.A., a través de su Representación Permanente, logró posicionarse como socio financiero de referencia para compañías locales e internacionales. Con un equipo dedicado de Fixed Income y un estratega de Equity basados en Buenos Aires, el banco participó en las operaciones de financiamiento más relevantes del mercado, entre ellas la estructuración del préstamo por US$ 2.000 millones a VMOS S.A., una de las mayores transacciones del año.

Asimismo, durante 2025 Itaú BBA acompañó a los emisores argentinos en su regreso a los mercados internacionales de deuda, participando en cerca del 50% de las emisiones concretadas. En su mayoría, se trató de operaciones orientadas a respaldar inversiones estratégicas de largo plazo en el país.

De cara a 2026, la entidad proyecta consolidar su presencia en la Argentina con una visión clara: reforzar el acompañamiento a sus clientes mediante soluciones a medida, foco en la ejecución y una propuesta de valor basada en una vocación de servicio diferencial.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.