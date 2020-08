Javier Milei, durísimo contra el Gobierno: "Son talibanes de la cuarentena"

Milei: "Son talibanes de la cuarentena" 19:33

El economista Javier Milei participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, y al analizar el escenario pospandemia reparó en temas como el dólar, la inflación y el empleo y, por otro lado, criticó con ímpetu el modelo de aislamiento social obligatorio implementado por el Gobierno. "Son talibanes de la cuarentena", sentenció.

"El Gobierno debería haber elegido otro modelo de cuarentena. Habría que explicar por qué no se le bajó el salario a los funcionarios, pero tampoco se invirtió en tests masivos", cuestionó el economista al señalar que las pruebas de análisis sirven como parámetro para determinar el tiempo que una persona infectada se encuentra en el sistema. "En cambio, acá se implementó la cuarentena cavernícola que opta por encerrarnos a todos", disparó.

Por otro lado, al ser consultado acerca del escenario económico Milei advirtió sobre el shock de oferta negativo que se tiene hoy, asociado a una reducción en la fuerza laboral, ya sea porque las personas están enfermas o porque corresponde a la cuarentena. "En esta contracción de la oferta si vos vas a estimular la demanda agregada haciendo déficit fiscal, financiándolo con emisión monetaria se va camino a una crisis colosal", precisó el especialista, quien también alertó por el nivel de caída económica que afronta el país. "Es una aberración", opinó.

"Me parece que el Gobierno no toma consciencia o si lo está haciendo de manera adrede habría que denunciarlo por incurrir en un delito de lesa humanidad, porque cuando uno ataca sistemáticamente la propiedad privada quita la base de sustentación", indicó Milei. El economista explicó que, ante este panorama, las personas optan por pelear en vano contra el Estado, lo que calificó como un "asesinato indirecto, con una tortura en el medio", o en el peor de los casos se rinden y se convierten en "esclavas".

Milei relacionó el segundo ejemplo con el caso de Venezuela, donde el índice de pobreza es del 96%. Asimismo, apuntó contra quienes sostienen el modelo del país y criticó las declaraciones de Alberto Fernández, tras haber participado de una videollamada con el exmandatario Inacio Lula Da Silva, al evocar y expresar su respeto a los exmandatarios como Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, Ricardo Lagos y Hugo Chávez.

"Entre bomberos no se pisan la manguera, y están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de no reconocer la aberración que están causando", sentenció Milei y apuntó, también, contra quienes sostienen que la emisión monetaria no provoca la inflación. "Esa discusión en el mundo civilizado no existe", concluyó al respecto.