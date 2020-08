En Animales sueltos, el economista manifestó su indignación sobre la prolongación del aislamiento obligatorio y dio su propia "receta" para manejar la pandemia Crédito: América TV

11 de agosto de 2020 • 13:36

José Luis Espert apuntó contra el Gobierno por sus políticas para enfrentar la pandemia por el Covid-19. Este lunes, en el programa Animales sueltos, el economista se mostró indignado con la duración del aislamiento obligatorio y expresó: "Si vos sos un inútil obviamente no te van a alcanzar ni 40, ni 50, ni 70 días, ni cinco meses de cuarentena". En diálogo con Luis Novaresio, Espert profundizó su crítica: "La gente dio 20 semanas de su vida, se está fundiendo medio país. ¿No le alcanzó a estos para poner el sistema de salud a tono? El Oscar de la inutilidad".

Según el economista liberal, "fue deliberado no testear". Además, se refirió a "un relato" en torno a la cuarentena: "Yo creo que el kirchnerismo intentó, con éxito en algún tiempo, la épica de tener la menor cantidad de muertos del planeta, o de las más bajas, lo mismo que de la de los contagiados". Y agregó: "Para mantener la épica o para armar esa épica, en el caso de los contagiados, era clave no testear y sigue siendo clave no testear, si no se testea a nadie". Por su parte, Novaresio le dio la razón: "Muy bajo comparado a otros países".

A continuación, Espert explicó su receta para enfrentar la pandemia: "Lo que deberían haber hecho es una cuarentena al principio muy dura, como fue, y usar esas cuatro semanas, esos 40 días, para testear de manera masiva y sacarle mucho músculo al sistema de salud cosa de que cuando abras, no te encuentres con un sistema de salud colapsado", sostuvo. Y añadió, indignado: "Nunca mira al mundo Argentina".

"Hay una cifra que no se puede fraguar que es la de fallecidos, que sigue siendo baja", le planteó el panelista Ignacio Ortelli. "Hoy estamos yéndonos al demonio", aseguró, en respuesta, el economista. "Es un virus que contagia mucho, pero la letalidad es bajísima en promedio. Encerraste a la población económicamente activa de un país que venía con recesión, un delirio", continuó. Finalmente, remató: "Es una pandemia, el mundo se va a infectar".