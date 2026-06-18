Jetsmart suma 10 aviones a su operación el país y va a cubrir rutas que operaba Flybondi

Con una operación cada vez más reducida de Flybondi —que, según fuentes del sector, contaría actualmente con un solo avión en uso y registra elevados niveles de cancelaciones—, la competencia en el mercado de cabotaje no tardó en reaccionar. En ese contexto, JetSmart, la otra aerolínea low cost que opera en el país, anunció este jueves la incorporación de 10 Airbus A321 a su flota hacia enero de 2027 y el lanzamiento de tres nuevas rutas domésticas hacia destinos que actualmente son atendidos o fueron operados por su competidora.

Además de los vuelos a Jujuy, la compañía comenzará a operar rutas hacia Posadas, San Juan y Santiago del Estero, y sumará un nuevo destino internacional: Maceió, en Brasil. Flybondi vuela o volaba a las tres ciudades argentinas incorporadas por JetSmart.

“Estamos aprovechando el espacio que han dejado. No sé si también volaban a Maceió, pero incorporamos esa ruta porque nos ha ido muy bien con las ventas a Brasilia y Natal”, explicó Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, en diálogo con LA NACION.

De esta manera, la compañía prácticamente replicará la red doméstica que supo desarrollar Flybondi. En los casos en los que no opera exactamente los mismos destinos, cubre mercados equivalentes en ciudades cercanas. Por ejemplo, mientras Flybondi vuela a Corrientes, JetSmart opera en Resistencia; y mientras la primera llega a Puerto Madryn, la segunda lo hace a Trelew.

Estuardo Ortiz Fernanda Corbani

Durante el segundo trimestre del año, el mercado de cabotaje registró una caída de aproximadamente 13% en la oferta de asientos. Sin embargo, en el caso de Flybondi, la retracción superó el 50%, según datos de la industria.

JetSmart pondrá hoy a la venta los pasajes para la ruta Buenos Aires–Posadas, mientras que el inicio de la comercialización de los vuelos a San Juan y Santiago del Estero será anunciado en las próximas semanas. De acuerdo con el cronograma de expansión de la empresa, la flota alcanzará los 17 aviones en octubre y llegará a 19 unidades en diciembre. Para la temporada de verano, contará con un total de 23 aeronaves.

Según la compañía, traer 10 aviones implica una inversión de US$550 millones

“Somos la aerolínea de mayor crecimiento de la Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo con una inversión superior a los US$550 millones para alcanzar una flota de 23 aeronaves en el país”, señaló Ortiz.

Esta inversión se suma a los US$750 millones que la compañía afirma haber destinado a la Argentina desde 2018. Además, el plan de expansión contempla la creación de 300 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

A nivel regional, JetSmart opera una flota de 54 aviones y una red de 90 rutas.