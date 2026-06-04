Jetsmart vuelve a conectar Jujuy con Buenos Aires en medio de los incumplimientos de Flybondi

Jetsmart anunció hoy que volverá a operar vuelos diarios entre Buenos Aires y Jujuy, una ruta que había abandonado años atrás. De esta manera, la aerolínea low cost se sumará a la oferta que ya brindan Aerolíneas Argentinas y Flybondi, esta última cuestionada por el elevado nivel de cancelaciones registrado en los últimos meses.

La compañía retomará la conexión a partir del 1° de octubre y alcanzará así una red de 15 destinos nacionales. Los pasajes ya están a la venta desde $48.300 por tramo, precio final que incluye tasas e impuestos.

Jetsmart había operado anteriormente esta ruta, pero la suspendió cuando debió retirar una aeronave de su flota local. Ahora apuesta nuevamente por el mercado jujeño en un contexto que considera más favorable para la actividad.

“Jujuy cuenta con una infraestructura aeroportuaria moderna, una de las terminales más nuevas del país, y es uno de los destinos con mayor atractivo y potencial de crecimiento de la Argentina, tanto para el turismo como para los viajes vinculados a la actividad productiva y comercial”, afirmó Federico Petazzi, gerente comercial de Jetsmart Argentina, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Jujuy.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y abril de 2026 el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado en Perico, a 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, registró un promedio superior a los 38.000 pasajeros mensuales.

Los vuelos entre Buenos Aires y Jujuy son clave para la conectividad del Norte argentino y contribuyen al desarrollo turístico, económico y productivo de la provincia Shutterstock

“Observamos un cambio en las condiciones del mercado que nos permitió retomar esta operación. Nuestro objetivo es seguir acercando la posibilidad de volar a más personas, con una propuesta basada en aviones modernos, puntualidad y tarifas accesibles”, señaló Gonzalo Pérez Corral, country manager de Jetsmart Argentina.

Consultado sobre la situación de Flybondi en la provincia, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, aseguró que la empresa continúa operando, aunque con un alto nivel de incumplimientos.

“Hoy tiene uno o dos vuelos diarios a Buenos Aires, de los cuales termina confirmando, como mucho, uno. Estamos muy preocupados porque generaba un tráfico muy importante de pasajeros, pero el incumplimiento de la empresa terminaba afectando también al destino”, sostuvo.

En 2025, Jetsmart se consolidó como la segunda aerolínea del país por oferta de vuelos domésticos y fortaleció además su red internacional, que conecta la Argentina con distintos destinos de la región. Actualmente opera una flota de Airbus A320 y A321 y ya transportó a más de 15 millones de pasajeros en la Argentina y Sudamérica.