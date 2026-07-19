Cómo la generación baby boomer arruinó a Europa

Tiempo atrás, la desigualdad en Europa era mayormente horizontal. La rica mitad occidental conducía BMW y vacacionaba en el extranjero, mientras que el este más pobre reparaba sus propios electrodomésticos y hacía fila para conseguir pan. Pero tres décadas de crecimiento de recuperación en los antiguos países comunistas han acabado con los chistes sobre los autos rumanos cuya velocidad máxima era “cuesta abajo”. Hoy en día, la desigualdad en Europa tiene una dimensión vertical, una que sube y baja por los árboles genealógicos. Los jóvenes, incapaces de mudarse de la habitación libre de sus padres debido a los precios altísimos de las viviendas, se preguntan si alguna vez disfrutarán del estilo de vida que conocieron de niños cuando sean adultos. Los treintañeros con empleo pagan impuestos elevados para financiar las pensiones de los ancianos que se jubilaron en su mejor momento. Los costos relacionados con el envejecimiento están consumiendo una cuarta parte del PBI de la Unión Europea, una cifra que difícilmente caerá a medida que el Viejo Continente envejezca aún más. Ser un joven europeo es sentirse un participante involuntario en una estafa generacional.

Si el estado de bienestar europeo parece un esquema piramidal, sus faraones son los “baby boomers”. La generación numerosa nacida en las dos décadas posteriores a 1945, con edades comprendidas aproximadamente entre los 60 y los 80 años, quisiera pasar a la historia como la primera en siglos que no inició una guerra enfrentando a una parte del continente contra otra. Los sociólogos seguramente celebrarán la década de 1960, cuando los boomers buscaron reemplazar el chauvinismo con el rock ’n’ roll. Pero los economistas los juzgarán con menos benevolencia. Los boomers se otorgaron pensiones generosas, confiando en tendencias demográficas que ya han caducado. Los costos volvieron a Europa letárgica. Los abuelos de hoy heredaron un continente que se reconstruía tras la guerra; ellos dejarán uno que necesita reparaciones después del daño que ayudaron a causar.

Los bienes más obvios en el robo intergeneracional son las casas, que los boomers compraron por una miseria y que ahora valen millones. Sí, lo hicieron pidiendo dinero prestado a tasas de interés exorbitantes, pero luego se beneficiaron cuando los precios de las propiedades siguieron subiendo después de que las hipotecas fueron pagadas. Incluso ajustada por la inflación, la vivienda en Europa ha subido una cuarta parte en solo una década, con alquileres que también aumentan más rápido que los ingresos. El resultado, más allá de hacer que los boomers se sientan genios financieros cuando simplemente fueron afortunados, es dejar a los jóvenes fuera de la propiedad de la vivienda. La proporción de europeos que viven en las casas de sus padres hasta bien entrada la mediana edad (no del todo voluntariamente, se supone, sin importar la calidad de la cocina de mamá) ha aumentado constantemente con el tiempo. Entre los nacidos en la década de 1980, casi una cuarta parte todavía vivía en casa a los 30 años, el doble que los nacidos dos décadas antes. La propiedad de la vivienda solía ser el camino hacia la independencia financiera. Ahora la herencia parece una mejor apuesta, si es que alguna vez llega.

Europa difícilmente es el único lugar con personas mayores en casas costosas. Pero su estado de bienestar de la cuna a la tumba ha trasladado gran parte del costo del envejecimiento a los jóvenes. En la mayoría de los otros lugares ricos, incluidos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, los mayores de 65 años obtienen la mayor parte de sus ingresos trabajando un poco y recurriendo a pensiones privadas que financiaron durante sus carreras. Los europeos dejan sus trabajos temprano, viven mucho tiempo y esperan que el Estado, es decir, los contribuyentes actuales, pague la cuenta de sus planes de jubilación. En Estados Unidos, los billones de dólares guardados en pensiones privadas proporcionaron el efectivo para fondos de capital de riesgo y capital privado, lo que a su vez permitió que las empresas estadounidenses crecieran hasta convertirse en gigantes.

En la mayoría de los países europeos, las pensiones de hoy son pagadas por los trabajadores de hoy, con la expectativa de que los trabajadores del mañana, aún no nacidos, tomen el relevo y financien a sus propios padres a medida que envejecen. (Parte de esto se financia con déficits gubernamentales, que los aún no nacidos también tendrán que pagar algún día). Eso significa menos capital para las empresas europeas, una razón por la que hay tan pocas grandes en áreas como la tecnología. En cambio, hay un enorme costo no cubierto que pesa sobre el erario público.

Nada de esto importaba cuando tanto la economía como la población crecían, como recuerdan los bebés de la posguerra de su juventud. Pero la población de Europa ahora está alcanzando su punto máximo, en gran parte gracias a que los boomers iniciaron la tendencia de tener menos hijos. En 1960, más de cinco trabajadores mantenían a cada pensionista en Europa occidental. Ahora solo hay 2,5 trabajadores manteniendo a cada pensionista. El resultado es que los jóvenes de hoy saben que deben, al menos en parte, hacer sus propios arreglos de pensión, como hacen los estadounidenses, además de pagar los desembolsos para sus padres. La única otra opción fácilmente disponible para mejorar la proporción de trabajadores por pensionista es importar muchos migrantes. Pero los esfuerzos para hacerlo han ayudado a envenenar la política europea al impulsar a partidos desagradables de la derecha populista.

No es un continente para hombres jóvenes

Nadie le negará a los boomers sus vidas prolongadas. Pero una sociedad más vieja es una que atiende al presente inmediato, no al futuro. La edad media de los votantes en las elecciones presidenciales más recientes de Francia fue de 52 años, en gran parte porque los ancianos tienen más probabilidades que los jóvenes de acudir a las urnas. Eso está dentro de una década de la edad efectiva de jubilación. Como era de esperar, los políticos han hecho suyas las prioridades de las personas mayores. Cuando los presupuestos son ajustados, siempre se puede encontrar dinero para proteger las pensiones y los hogares de ancianos; es mucho más fácil aprobar recortes en educación e innovación. “El futuro de la democracia es decidido cada vez más por votantes que no tienen uno”, lamenta Maxime Sbaihi, economista del Club Landoy, un grupo de expertos en demografía en Francia.

Las cosas podrían haber cambiado después del Covid-19, cuando los jóvenes soportaron años de restricciones sociales en gran medida para proteger a los ancianos. Por desgracia, el favor aún no ha sido devuelto (aunque en estos días hay un Comisario Europeo para la “equidad intergeneracional”). Raymond Aron, un pensador francés, advirtió una vez que una sociedad que envejece es una que será “acosada por el espíritu de abdicación”. Ese estado de ánimo cansado se siente demasiado real para los europeos de hoy, mientras caminan penosamente frente a otra guardería que se convierte en un hogar de ancianos.