Decathlon abrió en Córdoba su segundo local en la Argentina

CÓRDOBA.- “Sabíamos que andaría muy bien, por eso trabajamos mucho para lograr el desembarco de Decathlon, pero no dejó de sorprendernos la recepción”, afirma Pedro Aguirre Saravia, accionista junto con Sabine Mulliez (integrante de la familia fundadora) y Manuel Antelo del Grupo One que gestiona las franquicias de la tienda de deportes más grande del mundo en la Argentina, Uruguay y Paraguay y este año abrirá en Perú y Ecuador. La tienda abrió su segundo local en el país en Córdoba, a los que le seguirán en este 2026 uno en el shopping porteño Abasto y otro en Rosario.

En el segmento de “montaña” la tienda de Vicente López -hasta el viernes la única del país- es la primera en ventas en el mundo, mientras que en volumen general ocupa el número uno en Latinoamérica. El fin de semana en que se inauguró se posicionó como la número uno en ventas a nivel mundial.

La empresa cuenta con 120 locales en Latinoamérica y 1771 en el mundo. Nació en 1976 de la mano de Michel Leclercq, tío de Mulliez. “Era un aficionado al ciclismo y le pidió a su hermano -toda mi familia es muy emprendedora- un espacio para vender equipos de bicicleta en el supermercado que él tenía. Le dio un ángulo en la estación de servicio. Hoy tiene 87 años, está muy activo y su mayor orgullo es dar trabajo a 100.000 personas alrededor del mundo, contó Mulliez ante una consulta de LA NACION.

El local cordobés tiene 2500 m2 (la dimensión promedio de las locaciones de la tienda es de 4500 m2) y está en el tercer piso del Nuevocentro Shopping. El primer día ingresaron algo más de 10.000 personas.

Gustavo Melhem, CEO de la empresa en la Argentina, admitió que tienen previstos, en el mediano plazo, dos locales más en esta provincia. “Es clave, tiene poder adquisitivo, amantes del deporte y, por su ubicación, llega gente de otras provincias”, enumera.

Los accionistas confirmaron que, sin la apertura de la economía que está en marcha, “no se podía abrir” la tienda en el país. La logística de la empresa la realiza CAT de Antelo; cada tienda tiene unos 3300 ítems y cada mes se renuevan entre 100 y 200.

Aguirre Saravia sostiene que hay “conversaciones” para desarrollar proveedores locales, aunque reconoce que por el mix de marcas de la tienda -80% corresponde a las 14 propias y 20% de terceros- su inclusión depende del tamaño de los locales. La tienda fabrica en 40 países, como por ejemplo, Brasil.

“La política de precios es la que viene de Europa -plantea Melhem-, más el diferencial de impuestos”. Los accionistas y ejecutivos de la compañía admiten que el nombre de la compañía está asociado a buenos precios, más bajos que los de la competencia en igual nivel de calidad.

Mulliez enfatiza que el objetivo de la tienda, desde su nacimiento es “democratizar el deporte, con la mayor oferta y los mejores precios”. De hecho, los locales cuentan con propuestas para unas 70 disciplinas y, alrededor del mundo, tiene 15 centros de desarrollo de productos vinculados a las especialidades montaña, agua, deportes colectivos, fitness e individuales.

Decathlon no tiene presencia en Estados Unidos, a donde analiza desembarcar a través de alguna de sus marcas y no con el formato de tienda. Para la Argentina el proyecto es contar con 20 locales en cinco años con una inversión de US$100 millones y 750 empleos (en Córdoba se generaron 50 puestos directos).

Mulliez y Aguirre Saravia ratificaron que a través del Grupo One llegará a la Argentina Kiabi, una marca de indumentaria accesible para toda la familia, a la vez que también se analiza una apertura de Naterial, dedicada a muebles y decoración de exteriores.