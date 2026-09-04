Jorge Brito: “La oposición tiene que dar certidumbre sobre qué va a hacer y qué no”

PUERTO IGUAZÚ.- Jorge Brito no dijo que quiere ser candidato. Pero tampoco dijo que no. El presidente del Banco Macro eligió otra respuesta cuando, en una charla ante empresarios, políticos y economistas, le preguntaron sobre la posibilidad de dar un salto hacia la política. “Soy empresario, soy argentino, soy padre. Esa respuesta no es algo que le interese a la gente”, afirmó. Pero sí afirmó que los temas que hoy le preocupan a la población pasan por el nivel de actividad y el empleo, mientras que alentó a la oposición a dar certidumbre sobre el modelo de país que proponen y señaló que las reglas del juego no deberían cambiar cada cuatro años.

“El 99% [de la gente] piensa en cómo se van a resolver los problemas de hoy. Desde mi humilde lugar, la forma que tengo es trabajar en empresas, generar empleo, confianza. Después el tiempo dirá. Hay mucho tiempo para la próxima elección. No es que no me importe la política. Me considero una persona que se involucra mucho; he sido criticado en muchos gobiernos, me junto con todos los funcionarios. Desde mi lugar, como empresario, el mejor aporte que puedo hacer es trabajar, generar empleo y conciencia en la política de las cosas que creemos que están mal y que se pueden mejorar para tener un país mejor”, afirmó en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante la segunda jornada del 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El empresario destacó aspectos de la gestión de Javier Milei y afirmó que el presidente “se animó” a reducir el déficit fiscal, a pesar de tener un costo político alto. “Esos puntos de déficit eran subsidios, era algo que usaban algunos y pagábamos todos”, afirmó. Sin embargo, agregó que el “gran desafío” que tienen tanto en el sector público como en el sector privado es “resolver los problemas que le importan a la gente”. Y especificó: “Empleo y el nivel de actividad son los temas que le importan a la sociedad argentina.”

“La demanda que tiene actualmente el Gobierno, que es el problema más importante que tenemos, es el nivel de actividad”, remarcó. Para Brito, la crisis que tuvo Mauricio Macri fue la “expectativa del riesgo de lo que podía venir”, por lo que alentó a que el peronismo se expida sobre qué propuestas pondrán sobre la mesa, para no volver a caer en el péndulo político. “Desde la oposición tienen que dar certidumbre de qué van a hacer y qué no”, remató.

Jorge Brito dialogó con José Del Rio (LA NACION) y afirmó que los temas que "le preocupan a la gente son el empleo y la actividad" JUANCA_ROMERO

“En algunos países se puede discutir si en determinados momentos es mejor tener déficit fiscal o financiarlo con endeudamiento. Pero en la Argentina, cuando algo se convierte en sistemático, crónico y termina teniendo un debilitamiento de la moneda del orden que tuvimos, con un sistema financiero en el que los depósitos eran apenas el 4% del sistema, no queda duda de que el sistema está agotado. No se puede hacer más. Ese es el problema que ha tenido la Argentina; por eso la autonomía del Banco Central es muy importante y es lo que va a hacer que un inversor no compre un bono pensando en cuánto tiempo le queda al Gobierno. Determinadas políticas tienen que ver con la Argentina y no con un Gobierno”, afirmó.

También hay cosas que le “cuestan creer”. Por ejemplo, que la Argentina tenga 50 millones de habitantes y que se exporten “materias primas sin valor agregado”. También que los trenes sigan siendo los mismos que hace 30 años. Apuntó contra el alto costo impositivo y también que la competitividad se relacione automáticamente en la Argentina con el valor del tipo de cambio. “No es indiferente pensar cómo sigue la historia en el próximo gobierno. Lo importante son estas cuestiones, para determinar que ciertas políticas van a ser estables en el tiempo”, afirmó.

El tono conciliador estuvo presente en todo momento, incluso cuando contó su paso por la presidencia de River y el plan que tuvo para renovar el club y empezaron a aumentar los ingresos. “Salgamos de la grieta, por favor”, dijo entre risas cuando el auditorio empezó a dividirse entre quienes eran hinchas de River o de Boca.