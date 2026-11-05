José Luis Daza, sobre el crecimiento de la economía: “Es muy bajo, no lo podemos negar”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió este jueves que la economía crece menos de lo que esperaba el Gobierno y atribuyó parte del freno al impacto de los diferentes shocks internacionales a lo largo del año.

Lo dijo en el 16° Foro Abeceb, en el Faena Art Center de Puerto Madero, al ser consultado por el contraste entre el último dato de actividad y el pronóstico de Luis Caputo, quien en abril había anticipado los mejores 18 meses en décadas. “Es muy bajo, no lo podemos negar. Yo esperaba un crecimiento más alto”, afirmó Daza.

El funcionario no fue consultado por el reciente salto del riesgo país, que esta mañana superó los 900 puntos y alcanzó el valor más alto desde octubre de 2025. LA NACION lo consultó a la salida del evento, pero no quiso hacer declaraciones.

Según explicó, la economía arrancó el año todavía bajo los efectos del shock financiero asociado a las elecciones legislativas de 2025, que limitó el acceso al crédito por la fuerte suba de las tasas de interés y la morosidad. A partir de febrero, dijo, empezaron a bajar las tasas de corto y largo plazo, y en junio repuntaron los préstamos a las empresas. Daza ubicó el quiebre en julio, cuando un nuevo salto de las tasas internacionales interrumpió esa dinámica. Ahora, sostuvo, el crédito empieza a recuperarse “levemente” y el sector externo muestra un desempeño que calificó de “extraordinario”.

Ante la posibilidad de que los datos de septiembre confirmen una recesión técnica en el tercer trimestre, Daza dijo que esas definiciones son “cosas contables”. El secretario de Política Económica argumentó que mover un mes el período de referencia puede cambiar el diagnóstico y sostuvo que vuelve a ver factores que podrían dar lugar a una recuperación gradual. También defendió el esquema cambiario y las compras de reservas del Banco Central (BCRA) como parte de una estabilización que, a su juicio, todavía hay que consolidar. Sostuvo que el Gobierno debe buscar medidas para ayudar a las familias de ingresos bajos y medios, y que las tomaría con independencia del calendario electoral.

Al explicar por qué las inversiones tardan en concretarse, Daza señaló el temor a que vuelvan a cambiar las reglas de juego. También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una forma de acelerar proyectos, aunque admitió que podría ser una solución “subóptima” a mediano y largo plazo. Según sus cifras, hay proyectos aprobados por unos US$75.000 millones y otros por US$200.000 millones en evaluación.

Daza estimó que se ejecutó entre el 3% y el 4% de las inversiones en carpeta: “Estamos en la etapa de siembra, de preparar el terreno”. Ante el planteo de que muchas pymes tienen poco margen para esperar, sostuvo que el Gobierno debe facilitar su adaptación a las nuevas condiciones. Para ilustrar los plazos, citó el caso de la minería chilena, que, según sus cálculos, recibió unos US$50.000 millones en cuatro décadas. Para la Argentina proyectó inversiones por US$200.000 millones en diez años.

Tras la derrota del partido de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos, le preguntaron si un cambio en el Congreso norteamericano podía afectar el respaldo de Washington a la Argentina. “Este interés de Estados Unidos por la Argentina trasciende totalmente al partido político que está”, respondió.

En su lectura, la competencia con China por los semiconductores y la inteligencia artificial volvió estratégicos el acceso a la energía y a los minerales críticos. Mencionó al cobre como un insumo clave para la electrificación y ubicó el interés estadounidense en una estrategia que se inició durante la primera presidencia de Donald Trump y se profundizó con Joe Biden.

De cara a las elecciones argentinas de 2027, Daza sostuvo que la llegada de Javier Milei al poder cambió la discusión sobre el gasto público. El funcionario aseguró que observa “desde el peronismo hasta los sectores de derecha” un consenso en torno al equilibrio fiscal y a la necesidad de reducir el peso del Estado para aliviar la carga impositiva sobre la inversión.