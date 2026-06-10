José Luis Daza sobre el dólar: “No inviten a una devaluación para salvar su negocio”

Desde que arrancó el año, el dólar tendió a la baja y se encuentra, en términos reales, en el menor valor desde 2017. Aunque este dato revivió el debate sobre si el tipo de cambio está atrasado en la Argentina, el viceministro de Economía, José Luis Daza, descartó que el Gobierno “planchara” la cotización y les pidió a los empresarios que “no inviten a una devaluación para salvar su negocio”.

“Muchas veces me preguntan qué vamos a hacer con el dólar, que lo planchamos. Mi respuesta a los empresarios es: no apuesten a una devaluación para salvar su negocio, si el negocio depende del tipo de cambio. Nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio; es uno de los misterios de la economía que no podemos predecir, pero no apuesten a eso. La oferta de dólares que hay hacia adelante es muy fuerte, lo más probable es que la Argentina tenga una de las monedas más fuertes del continente ”, expresó el viceministro.

La frase la dijo sobre el escenario del Hotel Faena, durante un evento organizado por la calificadora de riesgo Fitch, que recientemente subió la nota soberana de la Argentina de CCC+ a B-. Para el funcionario, el tipo de cambio flota entre las bandas y no está “planchado”, sino que se “normalizó”, lo que permitió que el peso tenga la misma volatilidad que las monedas de Brasil, Chile, Colombia o México.

Para Daza, ese fenómeno se explica por la reconfiguración del balance exterior argentino, un indicador que comenzó a arrojar saldos positivos. Según remarcó, en lo que va del año el sector energético aportó más dólares que la agricultura, mientras que se espera que la minería también se convierta en un generador de divisas en los próximos años, tal como lo es del lado chileno de la Cordillera. “Agregamos un campo entero a la economía argentina y vamos a agregar otro más, y otro más”, aseguró.

Daza resaltó que el país está “ante una verdadera avalancha de inversión extranjera que todavía no se materializa”.

“Esto tiene mucha importancia para la evaluación del crédito y del riesgo país. ¿Por qué? Porque este cambio en la balanza de pagos en la Argentina contribuye no solamente a la generación de dólares, sino a la estabilidad del tipo de cambio y de la macroeconomía. Ya no dependemos más del precio de la soja, de si hubo sequía o no. Esta nueva balanza de pagos nos presenta una base exportadora no solamente mucho más grande, sino mucho más diversificada geográficamente y en productos. Por eso vamos a ver menos volatilidad en la balanza de pagos. Acuérdense: la volatilidad es la parte central que explica el riesgo país y la prima de riesgo de las empresas“, sumó.

En ese mismo sentido, hizo hincapié en la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). Luego de haber comprado US$10.376 millones en lo que va del año, la autoridad monetaria ya alcanzó la meta que se había propuesto a finales del año pasado (el escenario base era de US$10.000 millones y el más optimista, de US$17.000 millones), lo que permitió que la Argentina tenga un ritmo de compra de divisas consistente con la meta de acumulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En la Argentina se habló históricamente de la escasez de dólares. Esto se debía a un conjunto de políticas macro inconsistentes con el precio de la divisa; por eso no había dólares. Pero miren lo que pasó en el último año y medio: el Banco Central compra dólares a una velocidad récord, la población tiene dólares para hacer lo que quiera y las empresas pueden retirar los dólares en forma de dividendos de 2025. Ya estamos viendo inversiones gatilladas por el permiso de retirar divisas”, aseguró el viceministro de Economía.

El BCRA ya cumplió con la meta de compra de reservas por US$10.000 millones que se propuso a finales de 2025 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Al respecto, mencionó que la Argentina no había tenido inversión por más de 20 años, lo que hizo que el país esté “completamente descapitalizado”. Pero con la flexibilización de las restricciones de inversión, cambiarias y operativas, Daza resaltó que el país está “ante una verdadera avalancha de inversión extranjera” que todavía falta materializarse.

En datos, ya fueron aprobados proyectos por unos US$30.000 millones dentro del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que todavía hay iniciativas por más de US$140.000 millones a la espera de que el Gobierno dé el visto bueno. “La Argentina está atrayendo dólares, para invertir en dólares, que van a producir más dólares. Enfrentamos hacia adelante un flujo constante de dólares que irá creciendo de forma sumamente significativa”, cerró.