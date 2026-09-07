JOY empieza a vender pasajes: sus dos primeras rutas conectarán Jujuy con Buenos Aires y Córdoba

La nueva aerolínea regional JOY comenzará mañana una etapa clave de su desembarco en el mercado argentino: pondrá a la venta los pasajes para sus primeras rutas regulares. Los pasajeros podrán comprar desde este martes, a través de la página web de la compañía, tickets para volar entre Buenos Aires y Jujuy, y entre esa provincia norteña y Córdoba.

La empresa proyecta operar 12 frecuencias semanales entre Jujuy y Buenos Aires y otras siete entre Jujuy y Córdoba. El inicio de las operaciones, sin embargo, todavía está sujeto a la obtención del Certificado de Operador Aéreo (AOC), trámite que la compañía se encuentra realizando ante las autoridades aeronáuticas.

Jujuy será el eje de la primera etapa del proyecto. Allí JOY establecerá su base de operaciones y desde allí conectará el norte argentino con Buenos Aires y Córdoba. La apuesta de la compañía es desarrollar una red de vuelos regionales que permita unir ciudades del interior sin necesidad de pasar por los grandes hubs aeroportuarios.

“Con la apertura de la venta de pasajes comenzamos a convertir en realidad el proyecto de JOY. Queremos ofrecer una nueva alternativa para conectar a los argentinos, comenzando por una región con un enorme potencial productivo, turístico y económico como el norte del país”, señaló Juan Maggio, expresidente de Southern Winds y fundador de la nueva aerolínea.

Juan Maggio

JOY operará con un Bombardier CRJ-200LR, un avión con capacidad para 50 pasajeros. Se trata de un modelo concebido para cubrir rutas de corta y media distancia y conectar ciudades entre sí con aeronaves de menor capacidad.

El proyecto tiene un antecedente directo en la trayectoria de Maggio. En una entrevista con LA NACION en marzo pasado, el empresario había explicado que uno de sus objetivos era recuperar el modelo de conectividad que había desarrollado con Southern Winds hace más de dos décadas.

Según recordó, hace 25 años aquella compañía realizaba cerca de 3000 vuelos anuales entre ciudades del interior que hoy no cuentan con conexiones directas. “Hoy el mercado aerocomercial argentino es 10 veces más grande”, había señalado.

La apuesta de JOY apunta precisamente a ese segmento: rutas entre ciudades que permitan evitar escalas y reducir los tiempos de viaje. En el caso de Jujuy, Maggio explicó que la empresa alcanzó un acuerdo con la provincia que establece un mínimo de 30 pasajeros por vuelo.

El empresario también contó que la compañía mantenía conversaciones con empresas de los sectores petrolero y minero para desarrollar un corredor que podría extenderse desde el sur de Ecuador hasta la Patagonia. Según explicó, se trata de una extensa región con una fuerte actividad productiva y turística, pero con necesidades de conectividad aérea todavía insatisfechas.

“También estamos en conversaciones con Neuquén y San Luis. En general, todas las provincias están interesadas, pero hay que avanzar gradualmente y generar sinergias. Si los vuelos se conectan entre sí, el tráfico crece”, sostuvo.

Qué estrategia tendrá JOY

La compañía buscará competir con las tarifas que actualmente ofrece el mercado, pero pretende diferenciarse por el servicio a bordo y por la cantidad de frecuencias. Uno de los objetivos es ofrecer alternativas que permitan viajar a una ciudad y regresar en el mismo día, sin necesidad de pasar la noche.

El proyecto demandó una inversión inicial de US$20 millones y está integrado, además de Maggio, por el abogado Eduardo Loioco; Jonathan Woodrow, con experiencia en el mercado de seguros de aeronaves en Lloyd’s of London; Oscar Segura, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas y Horacio Darre, quien también ocupó cargos ejecutivos en distintas compañías aéreas.

“Somos mayoritariamente argentinos y uno de los socios es inglés. Yo participo de manera minoritaria, aportando la experiencia que tengo para que el proyecto se concrete y para contribuir con algo al país en un momento en que el Gobierno está haciendo las cosas bien”, dijo Maggio.

El empresario también vinculó el lanzamiento de JOY con el escenario del mercado aerocomercial argentino. Fue crítico de las gestiones anteriores a la de Javier Milei y sostuvo que durante años decidió no volver a invertir en el sector porque, según afirmó, “el kirchnerismo mantuvo cerrado el mercado aerocomercial desde 2012 en adelante”.

“Nadie podía ingresar a volar. Solo durante la gestión de Mauricio Macri pudieron entrar jugadores como Flybondi y JetSmart. Nosotros incluso analizamos volver en 2019, pero finalmente dimos de baja el plan por la inminencia de la pandemia de Covid-19”, explicó.

Southern Winds, el antecedente

Maggio fundó Southern Winds junto con su hermano Cristian a mediados de los 90. La compañía introdujo en ese momento un modelo poco habitual en la Argentina: utilizó Córdoba como centro de operaciones para conectar distintas ciudades del interior sin pasar necesariamente por Buenos Aires y operó jets regionales de 50 plazas.

La aerolínea creció rápidamente, amplió su red de destinos, llegó a tener unos 1500 empleados e incorporó vuelos internacionales con aeronaves de mayor porte. A fines de los años 90 se había convertido en una de las compañías de mayor crecimiento del mercado aerocomercial argentino.

El ciclo se terminó en los primeros años de la década siguiente. A la crisis económica se sumó el escándalo de las denominadas “narcovalijas”: en 2004 fueron detectados casi 60 kilos de cocaína en equipajes transportados en un vuelo de la compañía con destino a Madrid.

Tras ese episodio, el acuerdo que Southern Winds mantenía con el Estado fue cancelado y la empresa dejó de operar en 2005.