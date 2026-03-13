Cuáles son los planes para la nueva aerolínea Joy

En junio próximo, una nueva aerolínea comenzará a operar rutas regionales en la Argentina. Se trata de Joy, el proyecto impulsado por el expresidente de Southern Winds, Juan Maggio, quien junto con cuatro socios fundó la compañía, que ya obtuvo la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En diálogo con LA NACION, Maggio explicó que la empresa ya firmó contratos de leasing para incorporar dos aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros, que llegarán al país en mayo. Se trata de jets regionales diseñados para conectar ciudades entre sí sin necesidad de pasar por un hub central.

“Firmamos un acuerdo con el gobernador de Jujuy y desde esa provincia vamos a conectar con distintos puntos de la Argentina, como Córdoba, Buenos Aires y varios centros turísticos. También hay una fuerte demanda para vincular capitales provinciales entre sí y con países limítrofes, sobre todo con ciudades chilenas a las que hoy solo se llega vía Santiago”, señaló.

Según Maggio, existe un importante nicho para este tipo de operaciones. Recordó que hace 25 años Southern Winds realizaba cerca de 3000 vuelos anuales entre ciudades del interior que actualmente no cuentan con conexión directa.

Juan Maggio

“Nuestra idea es, principalmente, volver a poner en funcionamiento vuelos que existieron en el pasado. Hoy el mercado aerocomercial argentino es 10 veces más grande”, afirmó.

En el caso de Jujuy, detalló que el acuerdo con la provincia establece que los vuelos deberán tener un mínimo de 30 pasajeros. Además, indicó que mantienen conversaciones con empresas de los sectores petrolero y minero para cubrir un corredor que iría desde el sur de Ecuador hasta la Patagonia, una región que, según explicó, requiere con urgencia mayor conectividad aérea.

“También estamos en conversaciones con Neuquén y San Luis, donde podría instalarse un hub operativo. Jujuy, por su parte, está muy bien ubicada para cubrir el NOA y los países limítrofes. En general, todas las provincias están interesadas, pero hay que avanzar gradualmente y generar sinergias. Si los vuelos se conectan entre sí, el tráfico crece”, agregó.

Respecto de los precios, Maggio señaló que la compañía buscará competir con los valores actuales del mercado y diferenciarse a través del servicio a bordo y la doble frecuencia diaria en varias rutas. El objetivo es que los pasajeros puedan viajar y regresar el mismo día sin necesidad de pernoctar.

El interior de los Bombardier CRJ-200 LR

El proyecto demandó una inversión inicial de US$20 millones y reúne, además de Maggio, al abogado Eduardo Loioco; a Jonathan Woodrow, con experiencia en el mercado asegurador de aeronaves en Lloyd’s of London; a Oscar Segura, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas; y a Horacio Darre, quien también ocupó cargos ejecutivos en distintas aerolíneas.

“Somos mayoritariamente argentinos y uno de los socios es inglés. Yo participo de manera minoritaria, aportando la experiencia que tengo para que el proyecto se concrete y para contribuir con algo al país en un momento en que el Gobierno está haciendo las cosas bien”, sostuvo.

Maggio fue crítico de las gestiones anteriores a la de Javier Milei y afirmó que no volvió a emprender en el sector durante años porque, según dijo, “el kirchnerismo mantuvo cerrado el mercado aerocomercial desde 2012 en adelante”.

“Nadie podía ingresar a volar. Solo durante la gestión de Mauricio Macri pudieron entrar jugadores como Flybondi y JetSmart. Nosotros incluso analizamos volver en 2019, pero finalmente dimos de baja el plan por la inminencia de la pandemia de Covid-19”, explicó.

Southern Winds, la aerolínea fundada por Maggio junto con su hermano Cristian, se destacó a mediados de los años 90 por introducir un modelo innovador en el mercado aerocomercial local. Estableció su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, desde donde conectaba ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires y operaba jets regionales de 50 plazas, un esquema poco frecuente en el país en ese momento.

Southern Winds LA NACION

En pocos años la empresa amplió su red de rutas, llegó a contar con unos 1500 empleados y comenzó a sumar vuelos internacionales con aviones de mayor porte, lo que la convirtió en una de las compañías de mayor crecimiento del sector aerocomercial argentino a fines de los años 90.

Sin embargo, la crisis económica de comienzos de los 2000 y, posteriormente, el escándalo conocido como el de las “narcovalijas” —cuando en 2004 se detectaron casi 60 kilos de cocaína en equipajes transportados en un vuelo de la compañía hacia Madrid— precipitaron su declive. Tras ese episodio, el acuerdo que mantenía con el Estado se canceló y la empresa dejó de operar en 2005.