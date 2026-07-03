JP Morgan prevé un dólar dentro de la banda y advirtió que el verdadero desafío para Milei es “reforzar escudos” para 2027

Para JP Morgan, el principal banco de Wall Street, el Gobierno de Javier Milei consiguió la estabilización en la primera mitad del 2026. El principal banco de Wall Street considera que en el segundo semestre se viene una fase más exigente: consolidar los avances y preparar la economía para atravesar 2027, un año que combinará elecciones presidenciales con fuertes vencimientos de la deuda. Sin embargo, las proyecciones para el dólar, la inflación, la actividad económica y las reservas internacionales están en línea con lo que espera el equipo económico argentino.

En un informe titulado "Argentina 2H26: reforzar los escudos para la prueba de 2027″, la entidad sostuvo que el primer semestre permitió fortalecer los “colchones” de reservas, apoyado en la disciplina fiscal y en un shock favorable de los términos de intercambio por el incremento en los precios del petróleo que trajo la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, advirtió que todavía queda trabajo para construir una economía menos vulnerable antes del próximo ciclo electoral.

“El foco deja de estar puesto en la estabilización y pasa a ser la consolidación”, planteó el banco en el reporte. En ese marco, JP Morgan proyectó que el dólar se mantendrá dentro de la banda cambiaria durante el resto del año, siempre que continúen las expectativas de continuidad del programa económico y pese al riesgo de condiciones financieras internacionales más restrictivas.

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Según el informe, la menor estacionalidad cambiaria derivada de la combinación entre las exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con la capacidad del Banco Central para operar en el mercado de futuros, debería contribuir a sostener al tipo de cambio dentro del esquema vigente a pesar de la suba del 5% que acumuló en junio.

El banco también prevé que la inflación continuará desacelerándose en la segunda mitad del año. Proyectó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec promediará 2% mensual en el tercer trimestre y bajará a 1,5% mensual en el cuarto, lo que implicaría cerrar 2026 con una inflación interanual cercana al 30%.

Esa dinámica, según JP Morgan, ayudaría a recomponer los salarios reales y a impulsar una mejora del consumo. El banco estimó que la economía crecerá 3,2% en 2026, con una aceleración durante el segundo semestre, apoyada en una recuperación de la demanda interna, un repunte de la inversión fija después de cuatro trimestres de caída y un mayor volumen de exportaciones.

Por el lado de la oferta, la entidad identificó a la minería, el agro y la energía como los principales motores del crecimiento. También anticipó una mejora gradual de la construcción, luego de una contracción prolongada.

El diagnóstico, sin embargo, no está exento de advertencias. Para JP Morgan, la verdadera prueba llegará en 2027. El banco señaló que la Argentina deberá afrontar mayores necesidades de financiamiento en moneda extranjera, que subirán a 3,7% del PBI, o 5,3% si se incluyen los vencimientos de Bopreal y de la deuda por repos.

En un escenario de renovación total de la deuda en pesos, JP Morgan calculó una brecha de financiamiento de US$4000 millones si se renuevan los repos del BCRA. Esa brecha podría reducirse a US$2000 millones si también se refinancian capital e intereses de organismos multilaterales.

(260107) -- BUENOS AIRES, 7 enero, 2026 (Xinhua) -- Un hombre circula en una bicicleta frente a la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 7 de enero de 2026. El BCRA anunció el miércoles que concertó con seis bancos internacionales una nueva operación financiera tipo "Repo", que le permite obtener financiamiento por 3.000 millones de dólares, a un plazo de poco más de un año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (vf) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“La magnitud de estas obligaciones pone de manifiesto la importancia de combinar la acumulación de reservas con fuentes de financiamiento diversificadas”, señaló el banco. Para la entidad, la disciplina fiscal, una gestión activa de los pasivos y un regreso gradual a los mercados internacionales serán claves para mantener la consistencia del programa.

En su escenario base, JP Morgan espera que las reservas aumenten US$9500 millones durante 2026 y que las reservas brutas lleguen a US$50.000 millones hacia fin de año. También proyectó una cuenta corriente equilibrada y un superávit comercial de US$25.000 millones, impulsado por las exportaciones de energía, agro y minería.

El banco destacó que el Gobierno mantuvo una postura prudente frente al regreso a los mercados internacionales, pese a la caída del riesgo país a la zona de los 417 puntos básicos, los niveles más bajos desde principios de 2018. En cambio, avanzó con garantías de organismos multilaterales para conseguir cerca de US$4000 millones de financiamiento de bancos internacionales durante el tercer trimestre.

En el plano político, JP Morgan consideró clave que la aprobación del Gobierno se mantenga en niveles compatibles con una intención de voto igual o superior al 40%. Según el informe, pese al deterioro registrado en marzo y abril, la oposición no logró avances significativos, lo que le da al oficialismo un margen adicional de cara a la próxima etapa.

“Los avances del primer semestre fueron significativos, pero todavía queda trabajo importante para consolidar una economía antifrágil en 2027”, concluyó el banco. Entre las tareas pendientes, mencionó fortalecer la calidad y profundidad de las reservas, mejorar la previsibilidad del financiamiento y sostener al mismo tiempo la recuperación de la actividad y la desinflación durante un año electoral.