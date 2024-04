Juan Carlos De Pablo contó qué es el “costo argentino” y sembró dudas sobre qué pasaría si se libera el cepo

Escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo planteó los dos principales desafíos económicos que enfrenta el gobierno de Javier Milei, según su visión, en una entrevista en LN+ durante el programa que conduce José Del Río. “El primero es que empieza a descolocarse la producción real frente a la importada”, expresó y luego remarcó que el segundo reto “es el de reemplazar la obra pública por la privada”. “Es muy fácil decirlo, pero lo quiero ver”, dudó el economista graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Como consecuencia de esta mediana credibilidad que está teniendo la Argentina, el dólar se está revaluando. Algunos colegas míos dicen que esto anticipa un nuevo salto devaluatorio. Eso no es así. Entendamos de qué estamos hablando, cuál es el problema real”, valoró el economista.

Luego, subrayó: “No tomo decisiones en base a un nuevo salto devaluatorio, a un aumento del ritmo devaluatorio. ¿Cuál es el problema real? Empieza a descolocarse la producción real frente a la importada. No se soluciona con un salto devaluatorio, no se soluciona con un aflojamiento de la política fiscal. Entonces, la pregunta es ¿dónde está el problema?”, lanzó De Pablo.

“En que el famoso costo argentino tiene más que ver con jurisdicciones subnacionales que con el Gobierno nacional: con gobernadores, intendentes, sindicatos, jueces, etcétera, más que con el Gobierno nacional. Si fuera con el Gobierno nacional uno le dice al Presidente ‘saque estos decretos’ y a gran velocidad te los sacan”, respondió.

El economista, profesor en la Universidad del CEMA, amplió: “Acá tenemos un gran problema: el intendente, como le cortan los víveres, entonces pone una tasa; el otro mueve la alícuota; el otro no sé qué hace con la negociación salarial; el juez que multiplica por 82 una indemnización cuando los precios aumentaron un 28%, etcétera”.

“Lo hemos vivido muchas veces. Esto no es atraso cambiario. Eso significaría que hay algo que está fuera de lugar. Yo lo que digo es que esto es un subproducto de que medianamente te has vuelto creíble. En este contexto, si vos lo hablás con el presidente del Banco Central [BCRA], te dice ‘lo entiendo perfecto, no tengo apuro, estoy comprando divisas, está bajando la brecha, no tengo apuro’”, explicó el economista, que el año pasado cumplió 80 años. Y remarcó uno de los inconvenientes: “Hay una preocupación desde el punto de vista de los productores”.

Obra pública

La segunda “preocupación”, según la definió el economista, se refiere al eventual reemplazo de la obra pública por obra privada. “Es que es muy fácil decir que voy a reemplazar la obra pública con obra privada, pero lo quiero ver. Por la naturaleza del problema. ¿Un puente cómo lo hacés? Yo vivía en San Antonio de Padua a comienzos de la década del 60 y había una empresa que hacía pavimentación por cuenta de vecino. Juntaba firmas, unos mangos y hacía algo que uno diría debería ser obra pública”, recordó

No obstante, planteó el problema entre obras menores, como la de pavimentación que mencionó, con otras de mayor envergadura. “Pero ¿cómo hacés un puente, un dique, como haces? Eso es un elemento de preocupación porque mi experiencia me dice que no son cosas que los funcionarios vayan a atacar de la noche a la mañana, sino que son problemas crecientes. Un funcionario larga todo lo que está haciendo frente a una corrida cambiaria o bancaria, no frente a este tipo de dificultades”, dijo.

Cepo cambiario

En relación con uno de los principales problemas de la economía, De Pablo no dudó: “Yo estoy convencido de que la mayoría de los tipos que están desesperados por sacar el cepo, están desesperados por sacar plata, no por poner plata”.

Por eso, consideró: ”En los pantalones de [Santiago] Bausili -presidente del BCRA-, otra vez diría ‘¿qué apuro tengo?’ La misma razón porque [Jerome] Powell, el capo de la FED [el Banco Central de EE.UU.] demora en bajar la tasa de interés”. De Pablo se explayó sobre lo que sucede en Estados Unidos. “La inflación de los últimos dos meses fue de 0,4% y 0,4%, anualizada es el 5%. Con ojos argentinos, una bicoca. Con ojos americanos, casi una tragedia porque ellos están pensando en un 2% anual”, expresó.

“Le decían a Powell por qué no bajan la tasa de interés. La cosa es muy sencilla. Tenés un proceso donde desde el punto de vista cambiario va a la unificación. ¿A qué velocidad? Le preguntás a Milei: ¿Vas a sacar el cepo, dolarizar, cerrar el BCRA. Sí, lo antes posible, responde para todo. Moraleja: no sabe. Pero tenés que entender cómo juega frente a la incertidumbre. Porque el tipo dice ‘tengo algunos logros’, pero mirá si me sale mal”, consideró.

El economista, por último, puso el ejemplo del magnate sudafricano residente en Estados Unidos, Elon Musk, a quien Milei visitó de manera reciente, en relación a la economía real y la inversión extranjera. “Imaginate que Tesla dice ‘voy a pensar seriamente en poner una fábrica de autos el día que saquen el cepo. Le digo ‘me estás jodiendo’. Entre que vengas, compres el terreno, etcétera, en Argentina se saca el cepo, se pone, se saca”. “La inversión directa no depende de eso”, concluyó.

