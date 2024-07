Juan Carlos de Pablo, y un consejo para Federico Sturzenegger por su nuevo puesto en el Gobierno: “Aprendé a escuchar”

Escuchar

Juan Carlos de Pablo se refirió al nuevo rol de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación y le dejó un consejo con la intención de evitar futuros inconvenientes. “ Aprendé a escuchar ”, le recomendó el economista, al ser entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+. Además, descartó que su arribo al gabinete ministerial pueda choca con las labores del ministro de Economía, Luis Caputo. “Es una huevada de cuarta. Mirá si va a estar celoso”, consideró.

De Pablo sostuvo que ambos ministros tienen tanto trabajo por delante que cada uno le consumirá las 24 horas del día. Pero se focalizó en las tareas de desburocratización y de implementación de lo sancionado en la Ley Bases que deberá llevar a cabo Sturzenegger.

“El trabajo de Sturzenegger es importantísimo, se va a ocupar de eliminar trámites y sobre todo reglamentar la Ley de Bases, tarea que puede llevarle semanas o meses”, explicó y siguió: “Pero va a tener que tener cuidado de cómo se escriben las cosas para hacerlo bien desde el punto de vista formal”.

El economista Juan Carlos de Pablo invitado a la redacción de LA NACION Fabian Marelli

“Fede, no te dejes llevar por el entusiasmo”, le aconsejó al expresidente del Banco Central, que fue el creador intelectual de las reformas que La Libertad Avanza denominó como la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. “Tiene que prestar atención a esas circunstancias particulares. Cada productor tiene una teoría por la que su sector es diferente, no hay que decir que todos son iguales”, identificó.

En ese sentido, subrayó que podría llegar a cometer “pecados mortales”, dado que en la práctica “los errores se pagan en términos de pérdida de trabajo y cierre de empresas”. “La tarea que tiene por delante es fenomenal. Me consta que la cantidad de trámites y operativos es un lío, pero, simplemente, aprendé a escuchar un poquito, porque algunas cosas que te dicen tienen sentido”, le achacó al ahora funcionario gubernamental.

Por otro lado, habló acerca de la reacción negativa de los mercados de la semana pasada tras los anuncios que habían realizado Luis Capito y Santiago Bausili. De Pablo evaluó que no es lo mejor querer anticiparse a posibles eventos, tal y como explicó en un artículo de opinión publicado en LA NACION. Sostuvo que pese a estar “a tres días de un desastre”, eso es imposible de prever y que la toma de decisiones no se puede realizar en base a eso.

Luis Caputo, Javier Milei, Federico Sturzenegger

En cambio, postuló que lo que deber hacer un buen gobernante es decir: “Esto es lo que tenemos que hacer, crucemos los dedos”. “Siempre subrayo en un momento altamente incierto que a quienes tienen responsabilidad ejecutiva siempre hay que darles el beneficio de la duda, porque es fácil criticar desde la tribuna. Podemos estar al borde de no sé cuántas cosas, pero no sirve para tomar decisiones”, indicó.

Asimismo y con cierta ironía, agregó que los anuncios del par de funcionarios del área económica del Gobierno “decepcionó aparentemente a medio mundo”. “Hubo gente que dijo ‘¿cómo no anunció la salida del cepo, el salto devaluatorio?’. Yo me maté de risa. La referencia no sos vos. A los tipos que toman decisiones les importa un pito lo que piensan los economistas o periodistas, porque sus decisiones salen de entender el proceso”, comentó.

Además, De Pablo agregó que aquella subida del dólar blue y la caída de bonos y acciones no se debió únicamente a la actualidad nacional sino también a un cimbronazo a nivel global: “No soy experto en mercado internacional, pero escucho. Si querés entender lo que pasó en la semana, hay que saber que también hubo efectos internacionales adversos y no fue solo algo de la Argentina”.

LA NACION