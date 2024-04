Por qué “recibir plata fresca” podría ser un problema para Milei, según Juan Carlos de Pablo

Escuchar

“En la Argentina de 2024, recibir plata fresca podría ser un problema para [Javier] Milei”, analizó este jueves el economista Juan Carlos de Pablo, en un escenario donde el Gobierno repite la frase “no hay plata”, al tiempo que busca negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$15.000 millones.

Además, consideró que la administración de Milei no tiene apuro en levantar el cepo cambiario y le recomendó a los empresarios que no tomen decisiones basadas en la expectativa de un salto devaluatorio.

“La única discusión que vale la pena analizar con respecto al Fondo Monetario es si estamos discutiendo contabilidad creativa. ¿Me están mandando un jueves para que te pague el viernes? Y si vos no me lo mandaste el jueves, ¿no te pago el viernes? ¿O estamos discutiendo plata fresca? Porque en la Argentina de 2024, plata fresca podría ser un problema para Milei. Porque Mile dice: “No hay plata”, entonces nadie lo va a visitar. Pero cuando llega algo y dice ‘Hay algo de plata’, se acabó. Se arma la cola para ver si a alguien le toca algo, no le toca algo”, consideró el analista, durante el encuentro de ciclo de charlas de la empresa Planexware.

Por otro lado, consideró que en el Fondo Monetario Internacional son “unos caraduras”, ya que en la última visita se le recomendó al gobierno “aumentar el gasto social y mejorar la calidad del gasto público”, tras la puesta en marcha del plan de ajuste.

Otro de los temas que abordó De Pablo fue el crawling peg (microdevaluaciones) del 2% mensual que mantiene el dólar desde mediados de diciembre, cuando el Banco Central (BCRA) devaluó un 54% el tipo de cambio. En ese aspecto, le recomendó a los más de 100 empresarios que asistieron al evento que “no tomen decisiones sobre el ritmo devaluatorio”.

Juan Carlos de Pablo dijo que el Gobierno no tiene apuro por levantar el cepo cambiario

“¿Por qué? Muy sencillo. Porque el Banco Central está comprando reservas, las brechas están cayendo. ¿Qué apuro tiene el señor Santiago Bausili para plantear un salto devaluatorio? La Argentina se volvió medianamente creíble. Y la Argentina es el país de la exageración. Cuando se volvió medianamente creíble, las corrientes de movimiento de fondos que iban para afuera, vienen para adentro. El cambio de dirección y movimiento de capitales es un fenómeno real, no se corrige devaluando ni aflojando en materia fiscal”, dijo.

Para explicarlo, De Pablo señaló que hace tres meses Buenos Aires “estaba llena de uruguayos” que venían a comprar, algo que ya no ocurre. “En cualquier momento, los argentinos vuelven a Miami y el M2 sube, por un problema de credibilidad”, agregó. Para el economista, este fenómeno tiene implicancias que “muchos de ustedes ven ahora con la competencia con el extranjero”, que están relacionadas con el dólar y las distorsiones internas del país. “Hay que corregir las situaciones internas, si no se van a fundir tipos que no se tienen que fundir”, completó.

Durante la charla, el economista también se refirió al nivel de actividad. Luego de que en enero y febrero los datos dieran “pésimo”, De Pablo espera que en marzo la caída sea más equilibrada. “Hoy tenemos menos incertidumbre que hace 60 días. Cuando vos tenés más incertidumbre, arrugás, bajas los gastos; cuando te baja la incertidumbre, volvés. Es la explicación elemental de por qué tuviste más gente en la Costa en Semana Santa que en Carnaval”, indicó.

Con el Banco Central comprando reservas y las brechas achicándose, De Pablo le recomendó a los empresarios que no basen sus decisiones sobre la expectativa de un salto devaluatorio Jonathan Borba / Unsplash

Por último, habló sobre la salida del cepo cambiario. En el Gobierno no ponen una fecha concreta, sino la condición del “saneamiento” del Banco Central, algo que proyectan que podría ocurrir en el segundo semestre de este año. Para el analista, el equipo económico no tiene “ningún apuro, porque si sale mal, se va todo a la m...”.

“Me siento en el sillón de Bausili y de Jerome Powell [presidente de la FED en Estados Unidos] y tienen el mismo problema. Powell, si baja la tasa, la inflación es 0,7% mensual y lo matan. Bausili lo mismo”, completó, en diálogo con Guido Pinto, gerente comercial de Planexware, compañía que conecta a 15.000 empresas que intercambia ocho millones de documentos a través de sus plataformas.

