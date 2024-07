Juan Carlos De Pablo: el “gran servicio” de Milei a Caputo y el rasgo de personalidad que define a los presidentes argentinos

Escuchar

“Tomé cafés con todos los ministros de Economía, desde Antonio Cafiero hasta acá”, cuenta Juan Carlos De Pablo al resumir su recorrido por la historia argentina en las últimas décadas. En ese camino, el economista identifica las singularidades entre líderes y funcionarios, que se distinguen, entre otros factores clave, por las circunstancias en las que asumen y la “aversión al riesgo” ante la incertidumbre.

“ La política económica son prioridades ”, dice De Pablo, quien recientemente publicó junto al economista y periodista Ezequiel Burgo el libro La Cocina de la Política Económica Argentina (Sudamericana), donde recorren las últimas siete décadas de vaivenes, cambios y crisis que atravesó el país.

De Pablo se reconoce como “amigo” de Javier Milei, a quien define como un “caso curioso” por su procedencia y recorrido en la política. “El Presidente también es economista”, en una condición que, lejos de generar presiones al ministro Luis Caputo, lo favorece: “Hoy le presta un gran servicio al ministro, que es respaldarlo”.

“[Antonio] Cafiero me contó que la única razón por la que un gobernador habla con un ministro de Economía es para manguearle plata. Y como el ministro no tiene, son reuniones tensas. El gobernador le dice ‘A vos no te votó nadie’. Y Cafiero atrás tenía a María Estela Martínez de Perón. Hoy Caputo se anima porque sabe que tiene a Milei atrás, y ese es el principal sostén que tiene”, explica De Pablo, quien explica que el vínculo entre presidente y ministro se define por “cuánto lo deja hacer y cuánto no”.

Juan Carlos de Pablo: "Cafiero me dijo que la única razón por la que un gobernador habla con un ministro de Economía es para manguearle plata" Fabian Marelli

En la historia argentina, De Pablo distingue a los ministros “secretarios”, que son “los que saben de su quintita”, del ministro “consejero”, que “sabe de su tema y acompaña al presidente en la acción de gobierno”, perfiles que podrían aplicar al rol de Caputo. “Es difícil saber, porque no estoy en la cocina de las decisiones”, dice.

Justamente, el ministro de Economía suele insistir en que el contexto de su llegada al Gobierno se dio en un escenario de combinación de la antesala de tres grandes crisis económicas: el Rodrigazo, la hiperinflación o el fin de 2001. Según De Pablo, “las crisis no son calcadas, siempre tienen características propias”. Y sostiene que “la principal diferencia de las anteriores, es que las otras ya pasaron”.

“Es fácil hablar hoy de la híper del ‘89, pero muchos no tienen ni la menor idea de lo que pasó”, relató De Pablo sobre el impacto económico y social de aquellos episodios y la distancia entre esta coyuntura y lo de hace 35 años. “Acá lo que hay que mirar es que en el primer trimestre de este año el PBI cayó 2,6% y la desocupación subió menos de un punto. Claramente, no fue algo fácil, pero no hay que dejarse llevar y leer más de historia. A los eufóricos les digo ‘calmate’ y a los apocalípticos, ‘calmate’”.

Javier Milei, en Casa Rosada. De Pablo se considera “amigo” del Presidente. Ricardo Pristupluk

Sobre el estilo de gestión de Milei, el economista dijo que “es un presidente que está determinado con sus objetivos”, aunque es “es consciente” de que tiene pocos senadores, pocos diputados y ningún gobernador. “La Argentina es un país presidencialista, y esas son enormes limitaciones desde el punto de vista instrumental. Por eso se aferra a lo que tiene, que es el equilibrio fiscal y monetario”, detalló De Pablo, sobre el énfasis del Presidente con relación al equilibrio en las cuentas.

Ese factor, indica, es el que sostiene la “independencia del Banco Central”. Es un tema sobre el que insisten economistas y académicos, que en la teoría ubica a la autoridad monetaria como un organismo con autonomía frente a la política económica de un Gobierno. Según De Pablo, “la historia argentina te juega en contra” a la hora de construir reputación e independencia del ente que hoy preside Santiago Bausili, una dinámica vinculada con el uso de ‘la maquinita’ de emisión de billetes para cubrir el déficit fiscal´.

“ La única forma que tenés de que el BCRA no emita dinero por razones fiscales es que el Tesoro no le pida. Esto de que vos podés tener al ministro pidiendo plata, pero que en el BCRA ponés a alguien que saca pecho y dice ‘no entran’, es mentira. A la segunda vez, entran. La clave es ir de lo fiscal a lo monetario”, dice De Pablo, sobre una cuestión que generó, entre otras, disputas entre Martín Redrado y los Kirchner o entre Federico Sturzenegger y Marcos Peña (2018).

También analizó su estilo de gestión, a la luz de su reivindicación de las políticas de los años 90 y su énfasis en recuperar la figura de Carlos Menem, a quien Milei define como el mejor presidente de los últimos 40 años.

“Los liderazgos de los presidentes son siempre muy peculiares. Y definirlo siempre es difícil. No diría si es o no menemista Milei. Lo que está claro es que puso sobre el tapete esa ridícula versión de que los ‘90 fueron aumento de la desocupación y corrupción. Yo viví esos años de grande, y las privatizaciones no fueron un subproducto del Consenso de Washington, era porque queríamos hablar por teléfono en casa”, dijo De Pablo.

La entrada del Banco Central de la República Argentina TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

“La vida es conflicto, por eso hay disputa por las prioridades”, dice el economista al analizar los diferentes períodos de la historia argentina y la gestión cotidiana de los funcionarios. “¿Qué haría que en este momento un ministro o el presidente del BCRA dejaran todo y se abocaran a un tema? Una corrida cambiaria, qué hacer con la leche que está por vencer. Esa es la temática de los altos funcionarios, no la idea del largo plazo y todo eso”, explica quien, al igual que Burgo, trabajó en el Ministerio de Economía.

En ese sentido, definió que la “aversión al riesgo” es un factor que distingue el perfil de liderazgo y la toma de decisiones de un presidente. “Los tipos que tienen responsabilidad ejecutiva se juegan la vida todos los días, no entiendo cómo no se infartan cada semana”, ironizó De Pablo.

Desde esa perspectiva, se refirió al debate sobre la salida del cepo cambiario, la tensión financiera de las últimas semanas y los temores a que “vuele todo por el aire”. “Milei no está sacando material para su libro, está ejerciendo la Presidencia. Son dos cosas diferentes y hay que entenderlo”, planteó De Pablo sobre las diferencias entre los discursos de campaña y el ejercicio del gobierno.

Juan Carlos de Pablo, economista autor del libro "La cocina de la política económica argentina", junto al periodista Ezequiel Burgo Santiago Filipuzzi - LA NACION

“El tema de la actitud frente al riesgo y la incertidumbre, si sos muy dubitativo o no, es muy importante. Y el tema es si te considerás esclavo de lo que dijiste: [Arturo] Frondizi en el ‘54 defendía el monopolio de YPF y en el ‘58 impulsó contratos petroleros con empresas privadas. Lo lamento”, ilustró.

“ Las circunstancias son fundamentales. Podés tener ideas fenomenales, pero hay que darte cuenta de dónde estás. Milei dijo que iba a bajar impuestos, pero el tipo te va a decir: ‘Mirá pibe, me encontré con esto’. La política económica práctica son prioridades”, concluyó.