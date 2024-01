escuchar

En medio del anuncio de que el Gobierno retirará todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus por falta de apoyo, el economista Juan Carlos De Pablo consideró que era la decisión de debían tomar, ya que “la política económica es una pulseada”. “El equipo económico debe estar reunido pensando alternativas. No se sabe quién ganó y quién perdió”, explicó.

En diálogo este domingo con Radio Rivadavia, afirmó que “hay que esperar”, y que, frente a la inflación del 25,5% de diciembre, los números para enero “pintan por debajo del 20%”. Y sostuvo: “No me sorprendería que salga un 15%, por todos los datos que tengo”.

“Hay mucha actividad heterogénea. La fluidez es la caracterización de este momento tan dinámico, pero el Presidente le va a encontrar alguna vuelta”, expresó.

Juan Carlos de Pablo Fabian Marelli

Al mismo tiempo, De Pablo se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que aseguró que la dolarización es una meta que el Gobierno quiere cumplir “cuando las condiciones estén dadas”. “No le doy ni cinco de pelota a eso, no tiene prioridad”, disparó, y continuó: “El Presidente tiene cosas más importantes que eso. Le van a decir que no tiene stock de dólares para compensar el stock de pesos, que está poniendo a los gobernadores en la cuerda floja diciéndoles que no tiene plata”. “La política económica es la prioridad, lo demás es una discusión. Argentina tiene un régimen bimonetario que funciona”, sentenció.

La caída del consumo no fue sustancial para el profesor en la Universidad del CEMA: “El Gobierno asustó de más. Es parte de una estrategia: dice que necesita 18 meses y capaz que después lo soluciona en 6″. “El Ejecutivo tiene que animar a los empleadores a que hagan cosas”, indicó. Al mismo tiempo, apuntó contra aquellos que “subieron las listas de precios alegremente”. “Todo bárbaro, pero tenés que vender. Algunos mandaron las listas y después las tuvieron que revisar, por eso la inflación se va a reducir de manera sustancial entre diciembre y enero”, consideró.

“Los mercados no existen, existen los seres humanos tomando decisiones”, deslizó, y cerró: “Cualquier persona que siga los números de Argentina y tenga dos dedos de frente se da cuenta de que esto es dinámico. No estoy esperando grandes resultados, pero me puedo equivocar”.

LA NACION