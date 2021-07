Juan Carlos De Pablo: “El Gobierno debería dejar de joderles la vida a los empresarios”

El economista Juan Carlos De Pablo se refirió a los problemas estructurales de la Argentina como la inflación, el dólar, los impuestos y los salarios y opinó en particular sobre la situación que atraviesa el empresariado argentino. “El Gobierno debería dejar de joderles la vida a los empresarios”, apuntó el analista.

Según el consultor, las intervenciones del Gobierno son muchas y el Ejecutivo no se hace cargo de su responsabilidad al observar el diagnóstico de situación. “Las resoluciones de la Secretaría de Comercio son insólitas”, indicó.

En diálogo con el canal TN, De Pablo analizó que es fácil creer que si aumenta el dólar, se verá reflejado en los precios, pero argumentó que eso no es siempre así. “Después tenés que vender, hermano”, observó.

“A este Gobierno le encanta suponer y decir que las cosas no son peores gracias a toda la intervención que hacen. Como consultor es increíble la cantidad de energía que se utiliza para consultar cada formulario y cada cosa en lugar de decirle al Gobierno ‘dedíquense a lo suyo’. Cuando me preguntan qué debería hacer el Gobierno para facilitarles la vida a los empresarios les diría ‘dejarse de joder, dejarles de complicarles la vida’”, manifestó.

Y continuó: “El empresario, en un contexto como este, no tiene otra cosa que ser pasivo, el empresario tendrá mucha plata, será poderoso pero en un país como la Argentina viven a merced de lo que se le ocurre a casi cualquier funcionario”.

Por último, criticó una vez más la gestión de Alberto Fernández y opinó sobre el Estado, al que calificó de ser “gigantesco y burdo”. “Este Gobierno a mi no me va a decir cómo hay que cuidar a los empresarios después de lo que ya sabemos han hecho con el plan de vacunación. El grueso del gasto público es una transferencia de algunos integrantes del sector privado a otros. Al ciudadano común no le presta ningún servicio, es una gigantesca máquina de redistribuir ingresos”, concluyó.

LA NACION

