Microsoft Excel es la herramienta de gestión por excelencia tanto en el ámbito académico como en el corporativo. Sin embargo, para muchos usuarios, enfrentarse a una hoja en blanco puede resultar intimidante si no se dominan las operaciones básicas.

Multiplicar es, junto con la suma, la acción más recurrente para quienes manejan presupuestos, inventarios o proyecciones de ventas.

En la actualidad, donde la eficiencia y la automatización de datos son claves en el entorno laboral, conocer las diferentes formas de multiplicar en Excel permite ahorrar tiempo y reducir drásticamente el margen de error humano.

Cómo multiplicar en Excel Pexels

Cómo se multiplica en Excel

A diferencia de lo que dictan las calculadoras tradicionales, en Excel no existe la tecla “x”.

El software utiliza una sintaxis específica que permite no solo multiplicar dos números aislados, sino también escalar la operación a miles de celdas en cuestión de segundos.

A continuación, los métodos más efectivos para multiplicar en Excel:

1 El método directo: el uso del asterisco (*)

La forma más sencilla y rápida de realizar una multiplicación es utilizando el operador aritmético del asterisco.

Para ello, siempre hay que comenzar la celda con el signo igual (=), que le indica al programa que vamos a introducir una fórmula.

Operación simple: si se escribe =10*5 y luego se presiona Enter, el resultado será 50.

si se escribe y luego se presiona Enter, el resultado será 50. Referencia de celdas: lo más útil es multiplicar valores que ya están en la hoja. Si se tiene el precio en la celda A1 y la cantidad en B1, la fórmula sería =A1*B1. Al cambiar los números en esas celdas, el resultado se actualizará automáticamente.

2 La función producto, ideal para rangos extensos

Cuando se necesita multiplicar muchos valores a la vez (por ejemplo, diez celdas seguidas), poner un asterisco entre cada una es poco eficiente.

Para esto existe la función =PRODUCTO().

Cómo aplicarla: Seleccionar el rango de celdas que se quieran multiplicar. Por ejemplo: =PRODUCTO(A1:A10). Excel va a multiplicar todos los números contenidos en ese intervalo y va a brindar el resultado final. Es una función muy limpia que evita errores de escritura en fórmulas largas.

Microsoft estuvo probando una versión de su software Office que no tiene costo mensual pero que se financia con publicidad en pantalla Shutterstock

3 Multiplicar una columna entera por un número fijo

Es muy común necesitar aplicar, por ejemplo, un aumento del 10% a toda una lista de precios.

En lugar de escribir la fórmula fila por fila, se puede usar usar el pegado especial o fijar una celda.

Referencias absolutas: si el porcentaje está en la celda C1, usás el signo pesos ($) para “anclar” esa celda en tu fórmula : =A1*$C$1. Al arrastrar la fórmula hacia abajo, Excel siempre tomará el valor de C1 para todas las filas.

si el porcentaje está en la celda C1, usás el signo pesos ($) para “anclar” esa celda en tu fórmula Al arrastrar la fórmula hacia abajo, Excel siempre tomará el valor de C1 para todas las filas. Pegado Especial: se puede copiar el número por el cual se quiere multiplicar, seleccionar el rango de destino, hacer clic derecho en pegado especial y seleccionar la operación multiplicar. Excel va a transformar todos los valores de manera automática sin necesidad de dejar fórmulas activas.

Un hombre calificó a su esposa en una planilla de Excel Pexels

Dominar la multiplicación en Excel es el primer paso hacia la alfabetización digital avanzada. Ya sea mediante el uso del asterisco para cálculos rápidos o mediante funciones complejas para grandes volúmenes de datos, esta herramienta transforma la manera en que procesamos la información.

Practicar estas fórmulas básicas garantiza una mayor confianza al momento de presentar reportes y una precisión absoluta en la gestión de números personales o profesionales.